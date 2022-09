Plakolm: Herausforderungen von morgen werden nicht mit Kreide gelöst

Jugendstaatssekretärin Plakolm begrüßt Fach „Digitale Grundbildung“ und wünscht den Schülern und Lehrlingen einen gelungenen Schulstart

Wien (OTS) - Dieses Schuljahr startet das Pflichtfach „Digitale Grundbildung“ an Mittelschulen und Unterstufen der Gymnasien. Damit sollen Schülerinnen und Schüler digitale Technologien kennen- und einschätzen lernen. Auch für die Schülerinnen und Schüler aus dem Burgenland, Niederösterreich und Wien startet heute der Unterricht.

„Ich wünsche den Schülerinnen und Schülern einen gelungenen Schulstart und ebenso jenen Lehrlingen, für die im September die Berufsschule losgeht“, so Plakolm. „Die Arbeitswelt verlangt in Zukunft ganz anderes Können von unseren Jugendlichen. Die Herausforderungen von morgen werden nicht mit Kreide gelöst, sondern mit digitalen Kompetenzen. Im Fach ‘Digitale Grundbildung‘ werden die Jugendlichen ab heuer auf diese neuen Anforderungen vorbereitet", sagt Plakolm weiter.

In der Lehre gibt es mit dem Digi-Scheck der Bundesregierung bereits einen speziellen Fokus auf die Vermittlung digitaler Kompetenzen. Lehrlinge können damit Weiterbildungen um bis zu 500 Euro im Jahr absolvieren, zum Beispiel im Bereich Digitalisierung, aber auch im Ressourcenmanagement oder Klimaschutz. Die Bundesregierung setzte in den letzten zwei Jahren bereits digitale Meilensteine wie die breite Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten. „Jugendliche verbringen heute einen großen Teil ihrer Zeit im digitalen Raum. Wenn sich das im Bildungssystem nicht widerspiegelt, lehren wir am Leben vorbei“, schließt Plakolm.

