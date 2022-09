Jugend in der Krise, aber: Diese Generation ist längst nicht verloren!

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Krisen, wie die Corona-Pandemie, treffen auch junge Menschen. Der Arbeitsklima Index zeigt, dass ihre Berufs- und Lebenszufriedenheit abgestürzt ist und ihre psychische Gesundheit massiv leidet. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, 8. September 2022, um 10 Uhr

im Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien , werfen wir einen Blick auf die aktuelle Sonderauswertung über junge Beschäftigte mit dem Titel

Jugend in der Krise, aber: Diese Generation ist längst nicht verloren!

Welche Hürden es beim Berufseinstieg gibt, wie optimistisch Junge in die Zukunft blicken, was sie belastet und wie sich das Phänomen der Altersdiskriminierung gegenüber Jüngeren und Älteren äußert, erfahren Sie in unserer Pressekonferenz, bei der Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl , Martin Oppenauer, BA (IFES) und Mag. Daniel Schönherr (SORA) als Gesprächspartner zur Verfügung stehen.

Wir freuen uns, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen, und ersuchen um Beachtung der gültigen Corona-Regelungen.

Die Teilnahme ist auch online möglich.

Nach Anmeldung unter akooe-mediendienst@akooe.at schicken wir Ihnen den Link zu.

