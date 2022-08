Einladung: Ludwig und Czernohorszky als Fiakerpferde

Aktivist:innen des VGT spannen Bürgermeister Michael Ludwig und Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorskzky symbolisch vor eine Fiakerkutsche

Wann: Do, 1. September, 11:00 - 11:30 Uhr

Wo: Stephansplatz 8, 1010 Wien

Was: Aktivist:innen des VGT spannen Bürgermeister Michael Ludwig und Tierschutzstadtrat Czernohorszky symbolisch vor eine nachgebildete Fiakerkutsche. Zwei als Pferde verkleidete Aktivist:innen sitzen als Fahrgäste in der Kutsche.



Schon seit 2016 fordert der VGT „Hitzefrei für Fiapferde“, bis heute gibt es statt Lösungen nur Ausreden. Ein echtes Problembewusstsein scheint nicht vorhanden zu sein. Deshalb dreht der VGT jetzt den Spieß um und stellt eine Szene nach, in der die für das Leid der Fiakerpferde in Wien verantwortlichen Politiker die Last einer Fiakerkutsche ziehen müssen. Eventuell würde ein solcher Rollentausch zu schnelleren Änderungen des Fiakergesetzes führen. Seit 2016 herrscht diesbezüglich Stillstand.

