VERBUND weist Rendi-Wagner-Aussage zurück

VERBUND weist die Aussagen der SPÖ-Vorsitzenden im gestrigen ORF-Sommergespräch auf das schärfste zurück. VERBUND hatte zu keiner Zeit die von ihr angedeuteten Liquiditätsprobleme.

Wien (OTS) - Die Verwerfungen am Energiemarkt führen zu noch nie dagewesenen Volatilitäten an den Beschaffungsmärkten. Alle Marktteilnehmer müssen die an den Energiebörsen als Sicherheitsleistung hinterlegte Liquidität auf die aktuellen Preisniveaus anheben. VERBUND appelliert, unternehmensschädigende Aussagen, die alle Marktteilnehmende - allen voran die österreichischen Strom- und Gaskund:innen, aber auch Banken, Investoren, Aktionäre etc. - noch weiter verunsichern und damit auch die gesamte Branche wie auch den Wirtschaftsstandort Österreich gefährden, zu unterlassen. Gerade in Zeiten der Krise braucht es einen kühlen Kopf aller Player.

