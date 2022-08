Weidinger: 500 Euro Klima- und Anti-Teuerungsbonus für alle Menschen im Land bereits im September

ÖVP-Konsumentenschutzsprecher: Unbürokratische Auszahlung automatisch aufs Konto bzw. als Gutschein

Wien (OTS) - „Der Klima- und der Anti-Teuerungsbonus werden anstatt wie geplant im Oktober bereits ab September an alle Menschen in Österreich ausbezahlt. Damit bekommen alle Menschen 500 Euro zusätzlich aufs Konto. Das ist rasche, unbürokratische Hilfe und gelebter Konsumentenschutz“, sagt heute, Freitag, ÖVP-Konsumentenschutzsprecher Peter Weidinger zur vorgezogenen Auszahlung der je 250 Euro Klima bzw. Anti-Teuerungsbonus. Für Kinder unter 18 Jahren soll es insgesamt 250 Euro geben.

Es sei nicht von der Hand zu weisen, dass die Pandemie und der Angriffskrieg auf die Ukraine, oft finanzielle Auswirkungen auf den Einzelnen hätten. Dank zahlreicher unterstützender Maßnahmen der Bundesregierung hätten Härtefälle verhindert werden können. Trotzdem könne nicht ausgeschlossen werden, dass Konsumentinnen und Konsumenten weiter unverschuldet in finanzielle Schwierigkeiten geraten und ihre laufenden Kreditverbindlichkeiten nicht mehr vollständig bedienen können. „Mit der vorgezogenen Auszahlung von Klima- und Anti-Teuerungsbonus schaffen wir hier rasch Abhilfe und entlasten Konsumentinnen und Konsumenten wirksam“, hält Weidinger fest.

Für den Abgeordneten sei es wichtig zu betonen, dass für die Auszahlung kein Antrag nötig sei. „Sofern Kontodaten vorhanden sind - also die Kontonummer in FinanzOnline eingetragen ist oder Leistungen über die Pensionsversicherungsanstalt bezogen werden – wird das Geld automatisch überwiesen“, erklärt Weidinger. Für die Menschen in Österreich, von denen keine aktuellen Kontodaten vorhanden sind, oder die vielleicht tatsächlich kein Konto besitzen, wird es den Klimabonus als Gutschein geben.

„Dieses Geld kommt unbürokratisch bei den Menschen an und helfen den Menschen im Land durch die Teuerung und die Krise“, betont Weidinger abschließend. (Schluss)

