Climate & Change NachhaltigkeitsFEST am 2.9. im Wiener Hilfswerk

Bei der Veranstaltung mit unter anderem Adamah Biohof, Kiri Rakete, The Vegetable Orchestra, Verein M.U.T. stehen Fahrrad-Check, Reparaturwerkstatt, Workshops etc. am Programm.

Wien (OTS) - Wie vielfältig die Möglichkeiten für einen nachhaltigen Lebensstil sind, zeigt das Wiener Hilfswerk mit einem umfangreichen Programm beim Climate & Change NachhaltigkeitsFEST. Die Veranstaltung findet am 2. September 2022 im Garten und den Räumlichkeiten des Wiener Hilfswerks in der Schottenfeldgasse 29 in Neubau statt. Bei diesem Fest ist auch Mitmachen gefragt. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, ihr Rad für einen Fahrrad-Check und Kleidung für einen Kleidertausch mitzubringen. In der Reparaturwerkstatt werden tragbare, defekte Elektrogeräte repariert, die die Gäste mitbringen.



Auch für Kinder gibt es tolle Unterhaltung: Kiri Rakete lädt beim Auftritt mit ihren Kinderliedern zum Zuhören, Mitsingen und Tanzen ein und danach gibt es die Möglichkeit, einen Seifenblasen-Workshop zu besuchen. Weitere Workshops für Jung und Alt wie zum Beispiel „Salben selber machen“, „Nadel & Faden DIY“ oder „Mei Obst is net deppad“ sowie eine Präsentation der Gemüse-Instrumente von The Vegetable Orchestra stehen ebenfalls am Programm. Unter dem Motto „Machen wir die Welt ein wenig nachhaltiger“ gibt es bei der Marktstraße Informationen rund um das Thema Nachhaltigkeit im persönlichen Alltag. Für Stärkung ist mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region und Waste Cooking gesorgt. Die Veranstaltung wird durch großartige Beiträge und Programmpunkte von brotpilot:innen, Verein M.U.T, Wiener Tafel, Adamah Biohof, Mobilitätsagentur Wien, Ökosoziales Forum Wien, Reparaturnetzwerk, Wissens°raum und einigen mehr unterstützt.



Climate & Change NachhaltigkeitsFEST

Datum: Freitag, 2. September 2022, 13.00–21.00 Uhr

Ort: Wiener Hilfswerk, Garten, Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien

Der Eintritt ist frei.

Nähere Informationen zum Programm finden Sie unter: www.wiener.hilfswerk.at/nachhaltig

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at



