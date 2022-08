Graz braucht Maßnahmen für einen Wärme-Notfallplan!

Graz (OTS) - Heute kam es zu weiteren Verzögerungen der Erdgas-Lenkungsmaßnahmen-Verordnung im Hauptausschuss des Nationalrates. Bürgermeisterin Elke Kahr, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, Gemeinderätin und stell. Klubvorsitzende Daniela Schlüsselberger plädieren an den Nationalrat für eine schnelle Lösung angesichts der möglicher Energieengpässe im Herbst und Winter.



Bürgermeisterin Elke Kahr betont: „Bei allem Für und Wider steht für mich die Versorgung der Grazer Haushalte an erster Stelle. Wir müssen auch für Notfälle gerüstet sein, deshalb brauchen wir eine schnelle und konstruktive Lösung.“

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner erklärt: „Für Graz ist eine schnelle Einigung auf Bundesebene von besonders großer Bedeutung. Denn nur so können die nötigen Vorbereitungen beim Kraftwerk Mellach gestartet werden, um im Notfall für die nächste Heizperiode Wärme für das Grazer Fernwärmenetz zu liefern und als Stabilisierung des Stromnetzes zu dienen. Es geht um Versorgungssicherheit von Wärme und Strom und Graz will im Notfall gerüstet sein. Selbstverständlich sind uns Klimaschutz und der damit unabdingbare Umstieg auf erneuerbare Energien ein sehr großes Anliegen. Hier geht es jedoch um Maßnahmen in Notfallsituationen, welche gewährleisten müssen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger nicht in einer kalten Wohnung sitzen müssen.“

Gemeinderätin und stell. Klubvorsitzende Daniela Schlüsselberger sagt: „Wir stehen solchen ,Notverordnungen‘ grundsätzlich sehr kritisch-skeptisch gegenüber, da sie in letzter Konsequenz oftmals auch als Freibrief verwendet werden, und richtige und wichtige Entscheidungen – Stichwort im konkreten Fall: Klimakrise – auszuhebeln, wenn dies gar nicht notwendig wäre. Zusätzlich müssen auch Notverordnungen fertig gedacht und alle Faktoren berücksichtigt werden. Gerade jetzt gilt es außerdem, größte Vorsicht walten zu lassen – wir erleben in diesem Sommer ja hautnah und auf erschreckende Weise die Klimaveränderungen. Aber als ultimo ratio wird Mellach, wenn es um die Versorgungssicherheit der Grazer:innen geht und wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, die Fernwärmeversorgung in ausreichendem Maße aufrechtzuerhalten, auch in dieser Form zum Einsatz kommen. Dabei darf jedoch nicht das wirtschaftliche Interesse über der Versorgungssicherheit stehen.“

