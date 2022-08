FPÖ – Kassegger: „Der Sanktionsfetischismus von ÖVP und Grünen macht unser Land kaputt“

Wien (OTS) - „Gegen die Interessen vieler Menschen in Österreich klammern sich die Politiker von ÖVP und Grünen an die Sanktionen gegen Russland wie ein Ertrinkender an einen Strohhalm. In nahezu blinder Hörigkeit gegenüber der Europäischen Union, verliert die Bundesregierung den Blick auf die Realität. Diese Realität heißt Teuerungswelle, Inflation, Energiearmut und massive Wohlstandsverluste für genau jene Menschen, für deren Wohl sie eigentlich arbeiten sollten. Dass die NEOS das genauso durch ihre rosarote Ideologie-Brille sehen, wundert jetzt auch niemand mehr“, reagierte der FPÖ-Außenpolitiksprecher NAbg. Axel Kassegger auf eine Meldung der Austria Presse Agentur.

Wenn diese Sanktionen, welche nur unserer eigenen Wirtschaft und unseren Bürgern schaden, des Außenministers Weisheit letzter Schluss sei, dann sei dem ÖVP-Minister Schallenberg nicht mehr zu helfen. „Billige Plattitüden wie ‚Wir wollen eine regelbasierte Weltordnung, nicht das Gesetz des Dschungels, wo sich der Stärkere einfach holen kann, was er will‘, legen mehr offen, dass er Außenpolitik nicht als Interessenpolitik und somit gar nicht versteht“, so Kassegger.

„Dabei ginge es so einfach: Die österreichischen Bürger sollen mit einer Volksbefragung entscheiden, ob diese unsägliche Sanktionspolitik, die uns in eine Energiearmut schlittern lässt, weiter geführt werden soll oder nicht. So gaben einer aktuellen Umfrage nach, 42 Prozent der Befragten an, dass die Sanktionen gegen Russland keine Wirkung zeigen, und zwar ‚weder jetzt noch in der Zukunft‘ und sogar 46 Prozent sind der Meinung, dass die Sanktionen der EU mehr schaden würden. So mancher vernünftige ÖVP-Politiker hat bereits begriffen, dass die EU und die schwarz-grüne Bundesregierung mit den Sanktionen gegen Russland eine schwere Fehlentscheidung getroffen haben“, betonte Kassegger.

