Last Call zum 19. Prälat-Leopold-Ungar-Journalist*innenpreis

Einreichungen noch bis 31. August möglich

Wien (OTS) - Mit dem Prälat-Leopold-Ungar-Journalist*innenpreis werden heuer zum 19. Mal Medienschaffende für herausragende journalistische Arbeiten ausgezeichnet, die sich mit Themen wie Armut, Pflege, Flucht, Integration, Krankheit oder Diskriminierung auseinandersetzen und Toleranz sowie Verständnis im Umgang mit Menschen an den Rändern der Gesellschaft fördern. Einreichungen sind noch bis 31. August möglich. Der Preis wird in den vier Kategorien Print, TV, Radio und Online/Multimedia vergeben. Der Medienpreis ist mit insgesamt 20.000 Euro dotiert und damit einer der höchstdotierten Journalist*innenpreise in Österreich. „Wir befinden uns nun schon seit über zwei Jahren im Krisenmodus – zuerst die Pandemie, jetzt der Ukrainekrieg sowie die Inflation und die Teuerungen bei Lebensmitteln, Energie etc. Die damit verbundenen sozialen Auswirkungen sind enorm – vor allem für jene, die es zuvor schon schwer hatten. Klar ist: Die damit verbundenen Herausforderungen lassen die Bedeutung des Journalismus steigen“, sagt Klaus Schwertner, gf. Caritasdirektor der Erzdiözese Wien. „Mit dem Prälat-Leopold-Ungar-Journalist*innenpreis wollen wir deshalb auch heuer Journalismus auszuzeichnen, der schonungslos und gleichzeitig rücksichtsvoll ist, sachlich nüchtern und getragen von Empathie. Es geht um Arbeiten, die berichten, was ist und die auf menschliche Schicksale hinter den Zahlen aufmerksam machen. Ein Journalismus, der abwägt, der einordnet und dem eine gründliche Recherche zugrunde liegt.“

Eingereicht werden können journalistische Arbeiten, die zwischen 1. September 2021 und 31. August 2022 in Österreich veröffentlicht wurden. Die Einreichfrist beginnt ab sofort und endet am 31. August 2022. Pro Bewerber*in können maximal drei Beiträge oder eine Sendereihe eingereicht werden. Die Bewerbungen sind ausschließlich per Email einzureichen. Alle Informationen zur Ausschreibung und das Einreichformular sind unter www.leopold-ungar-preis.at zum Download abrufbar.

Preisverleihung am 22. November in Wien

Die Preisverleihung findet am 22. November 2022 um 19 Uhr in der Brunnenpassage in Wien-Ottakring statt – der genaue Rahmen der feierlichen Verleihung wird zu den zu diesem Zeitpunkt geltenden Verordnungen abhängig gestaltet. Die Preisträger*innen werden spätestens eine Woche zuvor verständigt und am Tag der Preisverleihung selbst öffentlich bekannt gegeben. Im vergangenen Jahr wurden Gerald John (Kategorie Print), Ernst Weber (Kategorie Radio), Tiba Marchetti (Kategorie TV), Jana Mack und Julia Breitkopf (Kategorie Online/Multimedia) ausgezeichnet.





