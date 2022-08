ÖIF Online-Deutschkurse: Mehr als 250.000 Teilnehmer/innen

Angebot an Online-Deutschkursen weiter ausgebaut; spezielle Angebote für ukrainische Vertriebene

Wien (OTS) - Ortsunabhängig Deutschlernen – mit täglichen Angeboten auf mehreren Sprachniveaus – das bietet der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) Flüchtlingen sowie Migrantinnen und Migranten. „Die ÖIF-Onlinekurse finden täglich statt. Per Smartphone oder Laptop können sich die Teilnehmenden unkompliziert zuschalten und mit Trainerinnen und Trainern lernen. Von Einsteigerkursen über berufsspezifische Kurse bis hin zu Fortgeschrittenenkursen auf Sprachniveau B2 finden alle Deutsch-Lernenden passende Angebote“, erklärt Daniela Berger, Gesamtleiterin Sprache beim ÖIF. „Das Online-Lernangebot wurde im Zuge der Coronapandemie etabliert, seither wurde das Kursangebot laufend ausgebaut. Aufgrund der hohen Zahl an ukrainischen Vertriebenen in Österreich wird das Online-Lernangebot nun noch stärker nachgefragt. Mittlerweile stehen wir bei über 250.000 Teilnehmenden.“ Alle Informationen zu den Online-Kursen finden Interessierte hier.

Neu: Online-Deutschkurs auf dem Fortgeschrittenen-Niveau B2

Die Onlinekurse des ÖIF finden auf den Sprachniveaus A2-B1 statt. Ab sofort steht fortgeschrittenen Lernenden auch ein neuer digitaler Kurs auf Sprachniveau B2 zur Verfügung; der Einstieg ist jederzeit möglich. Ergänzend zu den Online-Deutschkursen stehen auf der ÖIF-Lernplattform www.sprachportal.at zahlreiche kostenlose Lernmaterialien, Arbeitsblätter, interaktive Übungen, Lernvideos, Podcasts und Hörbeiträge bereit, um selbstständig Deutsch zu üben und erworbene Sprachkenntnisse vertiefen zu können. Deutschlernende finden eine breite Auswahl an Online-Tests und Musterprüfungen für unterschiedliche Sprachniveaus A1 bis B2 sowie Modelltests und Übungstestsätze zur Prüfungsvorbereitung.

80.000 ukrainische Vertriebene in Österreich: kostenloses Online-Angebot zum raschen Deutschlernen

Spezifisch für ukrainische Vertriebene bietet der ÖIF den täglich stattfindenden und frei zugänglichen Online-Kurs „Deutsch lernen: Erste Schritte in Österreich“ an, um ein erstes Deutschlernangebot anzubieten. Darin werden Deutsch-Basiskenntnisse mit wichtigem Orientierungswissen verknüpft. In Kooperation mit den ukrainischen Universitäten Lemberg, Drohobych und Uschhorod finden außerdem laufend Deutschlern-Vorlesungen des ÖIF statt, die von akademisch qualifizierten Vortragenden geleitet werden. Im Anschluss an die Online-Vorlesungen haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, den Deutschunterricht mit staatlich anerkannten österreichischen Integrationsprüfungen abzuschließen.

Sprachliche Qualifikation für Gastronomie, Hotellerie und Tourismus sowie Einzelhandel

Ergänzend zu den Standard-Onlinekursen auf den Sprachniveaus A2 - B2 werden gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wien auch berufsspezifische Deutschkurse angeboten, die Deutschlernende für die sprachlichen Anforderungen konkreter Arbeitsbereiche schulen. Migrantinnen und Migranten, die im Lebensmittelhandel bzw. in der Gastronomie, Hotellerie und im Tourismus tätig sind oder dort eine Beschäftigung suchen, können ihre fachspezifischen Sprachkenntnisse so erweitern und vertiefen. Die kostenlosen Lerneinheiten werden von qualifizierten Lehrkräften des ÖIF in Echtzeit abgehalten und richten sich an Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Sprachniveau A2 beziehungsweise B1. Alle Informationen finden Sie hier.

Digitales Deutsch Lernen mit örtlicher und zeitlicher Flexibilität

Die Online-Kurse des ÖIF stehen allen Deutschlernenden offen, unabhängig von Aufenthaltstitel, Betreuungspflichten und Arbeitszeiten. Das Online-Angebot wird laufend evaluiert und an den Bedarf der Deutschlernenden angepasst. Daniela Berger betont: „Regelmäßig wird evaluiert, welche Kurse besonders gefragt sind und wo der größte Bedarf liegt. Dabei zeigt sich, dass die Online-Kurse von ganz unterschiedlichen Zielgruppen genutzt werden: Einige besuchen sie als Vorbereitung oder Ergänzung zu einem Standard-Deutschkurs, andere sind berufstätig oder haben Kinder zu betreuen und können nachmittags von zuhause aus ihr Deutsch am besten verbessern. Die Rückmeldung ist oft, dass neben der inhaltlichen Qualität der Online-Kurse besonders das Angebot zu Randzeiten und die örtliche Flexibilität geschätzt werden.“



