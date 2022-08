Berlakovich: Volksgruppenbeiräte werden im Bundeskanzleramt neu konstituiert

ÖVP-Volksgruppensprecher betont breite Einbindung der österreichischen Volksgruppen in den Dialog

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Nach Beschluss im Ministerrat werden jetzt die Volksgruppenbeiräte im Bundeskanzleramt neu konstituiert. Die neuen Volksgruppenbeiräte der Slowaken, Tschechen und Roma sind bereits zusammengetreten, der für die Burgenland-Kroaten folgt demnächst. „Die sechs in Österreich anerkannten Volkgruppen leisten einen wichtigen Beitrag zur Vielfältigkeit unserer Heimat. In zahlreichen Vereinen und Verbänden organisieren sie Veranstaltungen, bieten Weiterbildungen an und geben Kultur und Sprache weiter. Besonders wichtig ist die Mitbestimmung der Volksgruppen. Nun wurden die dafür eingerichteten Volksgruppenbeiräte neu bestellt und die Vorsitzenden und deren Stellvertreter gewählt. Die Volksgruppenbeiräte leisten einen wesentlichen Beitrag im aktiven Dialog zur Verbesserung der Lage der österreichischen Volksgruppen“ so ÖVP-Volksgruppensprecher Abg. Nikolaus Berlakovich.

Zur Beratung des Bundeskanzlers und der Bundesregierung in Volksgruppenangelegenheiten sind beim Bundeskanzleramt Volksgruppenbeiräte eingerichtet. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag, das kulturelle, soziale und wirtschaftliche Gesamtinteresse der Volksgruppen zu wahren und zu vertreten. Sie werden insbesondere vor Erlassung von Rechtsvorschriften und zu allgemeinen Planungen auf dem Gebiet des Förderungswesens zu Beratungen beigezogen. Die Volksgruppenbeiräte bringen auch Vorschläge zur Verbesserung der Lage der Volksgruppen und ihrer Angehörigen ein. Die Mitglieder der Volksgruppenbeiräte werden von der Bundesregierung für die Dauer von vier Jahren bestellt, wobei darauf Bedacht genommen wird, dass die in der betreffenden Volksgruppe wesentlichen politischen und weltanschaulichen Meinungen entsprechend vertreten sind.

„In den vergangenen Monaten wurde eine Verdoppelung der Volksgruppenförderung, eine eigene Förderung für den Volksgruppennachwuchs und eine eigene Unterstützung für Volksgruppenmedien erreicht. Zusätzlich gibt es eine neue Digitalförderung für Volksgruppen und ab September ein neues 14-tägiges Volksgruppenmagazin auf ORF III. Ebenso wurde die Möglichkeit zur Förderung zweisprachiger Kindergärten erstmals in einer 15a-Vereinbarung explizit erwähnt und der Webauftritt von Gemeinden in den Volksgruppensprachen gesondert gefördert. Im Parlament wurde eine erste Dialogplattform mit Volksgruppen zum Thema Bildung - Sprache – Sprachkompetenz durchgeführt und ein Format mit allen Vorsitzenden der Volksgruppenbeiräte zu Beratungen mit den Bereichssprechern der Parlamentsparteien eingerichtet“, so Berlakovich weiter.

„Ein großer Dank gilt allen Persönlichkeiten, die sich bisher in den Volksgruppenbeiräten engagiert haben. Den neuen Mitgliedern der Volksgruppenbeiräte wünsche ich viel Freude und Erfolg mit dieser verantwortungsvollen Tätigkeit!“ so Berlakovich abschließend.

