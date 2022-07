Österreichischer Integrationspreis 2022: Initiativen in fünf Kategorien können bis zum 30.09. eingereicht werden

ÖIF vergibt Preise zu je 3.000 Euro an Projekte in den Kategorien Stärkung von Frauen, Beschäftigung und Arbeitsmarkt, Integration vor Ort, Sport sowie einen Sonderpreis Ukraine

Wien (OTS) - Zum zweiten Mal schreibt der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) den Österreichischen Integrationspreis aus. Die Auszeichnung würdigt die Arbeit von innovativen Projekten, die zur Förderung der Integration und zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Österreich beitragen. Bewerben können sich Personen, die selbst ein Integrationsprojekt organisieren oder daran beteiligt sind. Außerdem können auch Dritte herausragende Projekte für den Integrationspreis nominieren. Prämiert werden Initiativen aus fünf Kategorien:

Stärkung von Frauen

Initiativen, die spezifisch zur Förderung der Integration von Frauen und Mädchen mit Flucht- und Migrationshintergrund in Österreich beitragen

Beschäftigung und Arbeitsmarkt

Integrationsprojekte, die die Integration von Flüchtlingen, Vertriebenen und Zugewanderten am Arbeitsmarkt fördern

Integration vor Ort

Initiativen von, mit und für Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund, die zur Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe und des Zusammenhalts beitragen

Sport

Sportprojekte und -vereine, die gezielte Maßnahmen zur Förderung der Integration von Flüchtlingen und Zugewanderten in die österreichische Sportlandschaft setzen

Sonderpreis Ukraine

Aufgrund des Krieges in der Ukraine kamen in den vergangenen Monaten zahlreiche Vertriebene nach Österreich und haben Aufnahme in vielen Gemeinden unseres Landes gefunden. Seither haben ehrenamtlich Engagierte, Vereine, Schulen und Gemeinden zahlreiche Initiativen gesetzt und Menschen aus der Ukraine bei ihren ersten Schritten in Österreich unterstützt. Mit einem Sonderpreis für die neue Kategorie „Ukraine“ sollen ihre besondere Leistungen in ihrer Arbeit für vertriebene Ukrainer/innen ausgezeichnet werden. Dieser ist ebenfalls mit 3.000 Euro dotiert.

Über den Österreichischen Integrationspreis

Der Österreichische Integrationspreis wird 2022 zum zweiten Mal vergeben. Prämiert werden Projekte, deren Ziel es ist, die Integration von Frauen und Mädchen, von Flüchtlingen und Zugewanderten in Gemeinden, am Arbeitsmarkt oder in der Sportlandschaft sowie das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zu fördern. Ein Fokus wird in diesem Jahr zudem auf die Arbeit mit Vertriebenen aus der Ukraine gelegt. Der Hauptpreis in der Kategorie Sport wird von Coca Cola gestiftet. Die Einreichfrist läuft bis einschließlich 30. September 2022. Sämtliche eingereichten Initiativen werden von einer Jury aus Expert/innen bewertet. Vergeben wird ein Preis pro Kategorie, der mit jeweils 3.000 Euro dotiert ist. Nähere Informationen sowie alle relevanten Informationen zu den Bewerbungskriterien finden Sie unter: https://www.integrationsfonds.at/stipendium/integrationspreis/.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Integrationsfonds

Mag. Aleksandra Faes

Leiterin Bereich Kommunikation

+43 1 710 12 03 - 358

aleksandra.faes @ integrationsfonds.at