ARBÖ: Das stärkste Reisewochenende 2022 - Ferienbeginn in Süddeutschland und Formel 1 in Ungarn

Wien (OTS) - Das kommende Wochenende bringt den vorläufigen Höhepunkte im Sommerreiseverkehr 2022. In Süddeutschland, namentlich in Baden-Württemberg und Bayern, starten die Sommerferien. Am Hungaro-Ring bei Budapest findet der Formel 1 Grand Prix von Ungarn statt. Zudem wird am Samstag, 30.07.2022, der Sieger der Austrian Football League (AFL) im Zuge der Austrian Bowl XXXVII gekürt. Das wird zu den längsten Staus und Verzögerungen des bisherigen Jahres auf den Transitrouten sowie an den Grenzen führen.

Der Hauptstautag wird auch an diesem Samstag vermutlich wieder der Samstag sein. Bereits ab den Morgenstunden müssen sich Autofahrer auf den Transitrouten in Westösterreich auf Staus in Richtung Süden aber auch in Richtung Norden einstellen. Der ARBÖ hat die wahrscheinlichsten Staustrecken in Österreich zusammengefasst:

Brennerautobahn (A13), vor der Mautstelle Schönberg und der Baustelle zwischen Brennersee und Nösslach

Fernpass-Straße (B179), im gesamten Verlauf und vor allem vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermoosertunnel

Innkreisautobahn (A8), im Baustellenbereich zwischen Ort und Schärding sowie vor dem Grenzübergang Suben

Inntalautobahn (A12) vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden und dem Baustellenbereich bei Wörgl sowie im Großraum Innsbruck

Karawankenautobahn (A11), vor dem Grenzübergang Karawankentunnel

Mieminger Straße (B189), vor dem Baustellenbereich bei Obsteig

Ostautobahn (A4), vor dem Gegenverkehrsbereich zwischen Fischamend und Bruck an der Leitha/Ost und der Grenze Nickelsdorf

Pyhrnautobahn (A9), vor den Baustellenbereichen bei Inzersdorf, Traboch und Übelbach sowie vor dem Grenzübergang Spielfeld

Tauernautobahn (A10), im Großraum Salzburg und der Tauernscheitelstrecke zwischen Eben und Rennweg sowie im Großraum Villach

Urlauber, welche die Staus auf der Tauernautobahn umfahren wollen, sollten die Sperre der Autobahnabfahrten ab Puch/Urstein bis Zederhaus beachten. Hier ist von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 6 bis 22 Uhr die Abfahrt verboten. Ausgenommen ist hier lediglich der sogenannte Zielverkehr. Eine ähnliche Regelung gilt für den Transitverkehr auch im Großraum Innsbruck auf der Tiroler Straße (B171) und zahlreichen Landessstraßen in Richtung Süden, aber auch in Richtung Norden auf der Brenner Bundesstraße (B182) und der Mutterer Landesstraße (L227) sowie der Natterer Landesstraße (L226) jeweils von Samstag 7 Uhr bis Sonntag 19 Uhr. Auch im Großraum Kufstein bestehen vergleichbare Fahrverbote unter anderem auf der B171, der Eibergstraße (B173) oder Wildbichler Straße (B178).

„Auch am Sonntag wird eine vermutlich schwächere Reisewelle ab dem Vormittag rollen. Der Samstag und Sonntag sollte als Rückreisetag eher gemieden werden“, rät ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.



Zwtl.: „Formel 1 Grandprix von Ungarn“ sorgt für Staus im Osten

Der Formel 1 Grand-Prix von Ungarn gilt, auch wenn es schon seit Jahren keinen Fahrer mehr aus Österreich gibt, als „halber Heim-Grandprix“. Seit Max Verstappen gilt das auch für die „Orange Army“, der Anhängerschaft des Red-Bull-Fahrers. Die „Karawane der Fans“ wird erfahrungsgemäß vor allem am Samstag und Sonntag auf der Westautobahn (A1), Wiener Außenringautobahn (A21) und der Ostautobahn (A4) in Richtung Ungarn rollen. Als Nadelöhre und damit Stauanziehungspunkte werden sich nach Einschätzung der ARBÖ-Verkehrsexperten die Baustellenbereiche bei Amstetten und Sankt Pölten auf der A1 erweisen. Ähnlich sieht es mit der Baustelle zwischen Alland und Mayerling sowie beim Knoten Vösendorf auf der A21 aus. Die meiste Geduld wird sicher vor der Baustelle zwischen Fischamend und Bruck/Leitha und vor der Grenze Nickelsdorf auf der A4 gefragt sein. Autofahrer, die in Richtung Ungarn auch vor dem Bundesstraßengrenzübergang Nickelsdorf, den Grenzübergängen Heiligenkreuz und Klingenbach längere Wartezeiten einplanen, sind gut beraten.

Zwtl.: „Austrian Bowl XXXVII“ bringt Tausende nach Sankt Pölten

Am kommenden Samstag, 29.07.2022, findet die „Austrian Bowl“, das Endspiel um der Austrian Football League (AFL) im NV-Stadion von Sankt Pölten statt. Die heurige Ausgabe bietet ein ungewohntes Bild, das die Fans seit 2008 nicht mehr kennen. Die Swarco Raiders Tirol stehen nicht im Finale. Die „Dacia Vikings“ aus Wien treten diesmal nicht gegen ihren Dauer-Rivalen, sondern gegen die „Danube Dragons“ ebenfalls aus der Bundeshauptstadt um den Titel an. Um Platz drei matchen sich die „Prague Black Panthers“ und die „Telfs Patriots“. Viele der zahlreichen Fans werden erfahrungsgemäß mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Daher erwarten die ARBÖ-Verkehrsexperten bei der An- und Abreise Staus nicht nur um die NV-Arena, sondern auch auf der Kremser Schnellstraße (S33) vor der Ausfahrt Sankt Pölten/Nord sowie der Westautobahn vor dem Knoten Sankt Pölten. Auf der A1 mischt sich zur Anreise zum Football der Verkehr der Formel 1-Fans. Wer öffentlich anreisen will, kann das mit den Linien 6 und 7 der LUP Busse der Stadt Sankt Pölten, die auch am Hauptbahnhof halten, tun.

