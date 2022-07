Utoya – SPÖ-Holzleitner: „Wir müssen wachsam sein“

Wien (OTS/SK) - Eva-Maria Holzleitner, SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin, erinnert anlässlich des elften Jahrestages an die Opfer von Utoya, einer norwegischen Insel. Am 22. Juli 2011 wurden 69 Menschen, überwiegend Kinder und Jugendliche, während eines Ferienlagers der sozialdemokratischen Organisation AUF ermordet – ein feiges Attentat mit rechtsextremistischem Hintergrund. „Nach wie vor macht dieser schreckliche Anschlag unfassbar traurig, wütend und fassungslos, aber niemand wird uns dadurch einschüchtern. Wir müssen immer und überall erinnern, für eine bunte, vielfältige Gesellschaft eintreten und tagtäglich für die Errungenschaft Demokratie kämpfen. Wir müssen wachsam sein, wachsam aufgrund rechtsextremer und antidemokratischer Handlungen auf dieser Welt. Der Einsatz für Offenheit und Solidarität verliert nie an Aktualität“, so Holzleitner. ****

In Gedenken an die Opfer und auch die Überlebenden sagt Holzleitner: „Ihr werdet niemals vergessen sein.“ (Schluss) sl/ls

