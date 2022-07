UNICEF Österreich: Kooperationspartner bauen ihre Unterstützung für das Wohl von Kindern weltweit aus

Wien (OTS) - Dank starker Partnerschaften, wie beispielsweise mit dem österreichischen Point of Sales Management Unternehmen ARIAN, konnte UNICEF Österreich seinen Beitrag zur Finanzierung lebensrettender Programme und Maßnahmen weltweit für Kinder in Not 2021 weiter ausbauen.

Weltweit leiden mehr Kinder und Jugendliche denn je unter vorherrschenden Krisen, bewaffneten Konflikten und den zunehmenden Auswirkungen von COVID-19 und der Klimakatastrophe.



Im Jahr 2021, dem zweiten vollen Jahr der Corona-Pandemie, arbeitete UNICEF weiter unermüdlich mit Partnern weltweit und in Österreich zusammen, um die Rechte der Kinder zu schützen, die Auswirkungen dieser Krisen auf die Mädchen und Buben weiter zu lindern sowie gleichzeitig die nationalen Systeme zu stärken. Ziel ist es, die am meisten gefährdeten und ausgegrenzten Kinder und Gemeinschaften zu erreichen und die Widerstandsfähigkeit gegenüber künftigen Krisen zu verbessern.



Globale Marken – von Ikea über Lego bis H&M – setzen ihre Ressourcen ein und treiben Innovationen voran, um Kindern und Jugendlichen zu helfen. Außerordentlich großzügige Unterstützer*innen – v.a. auch in nationalen Märkten wie zum Beispiel ARIAN in Österreich – tragen mit ihren Spenden, ihrer ehrenamtlichen Arbeit und ihrem Einsatz für Kinder zum Erfolg weltweit bei.



„ Damit UNICEF seine Arbeit für die Kinder dieser Welt fortsetzen kann, bedarf es großzügiger Unterstützung von Partnern! Die Corona-Pandemie, Krisen und Konflikte sowie der Klimawandel haben die Ergebnisse, die für Kinder erzielt werden konnten, um mindestens ein Jahrzehnt zurückgeworfen. Es ist mehr zu tun denn je und das mit enormer Dringlichkeit – nur gemeinsam können wir den Millionen Kindern in Not helfen und die aktuelle Kinderrechtskrise adressieren, um einen Unterschied für sie bewirken! “ so Christoph Jünger, Geschäftsführer des Österreichischen Komitees für UNICEF. „ Wir danken ARIAN für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und möchten auch andere Kooperationspartner dazu ermutigen, sich für Kinder – unser aller Zukunft – einzusetzen und ihre soziale Verantwortung wahrzunehmen. “



ARIAN, das seit mehr als 45 Jahren POS-Kampagnen und -Management für weltweit agierende Unternehmen anbietet, unterstützte als langfristiger UNICEF Österreich Partner bereits im Vorjahr den Bau von Brunnen, um so Kindern den Zugang zu sauberem Wasser zu ermöglichen.



„ Unsere Partnerschaft mit UNICEF liegt uns als Firma sehr am Herzen “, betont Julia Kollegger, ARIAN Geschäftsführerin. „ Als globales Unternehmen sehen wir es als unsere Verantwortung, unseren Teil dazu beizutragen, die Welt für die kommenden Generationen zu einem besseren Ort zu machen. Wir engagieren uns an vielen Fronten für eine nachhaltigere Umwelt und Gesellschaft, und freuen uns einen Teil dazu beitragen zu können, UNICEF dabei zu unterstützen, das Leben von Kindern und Familien auf der ganzen Welt zu verbessern. “



Wie ein Blick auf die wichtigsten Errungenschaften von UNICEF für Kinder und Jugendliche im Jahr 2021 aufzeigt, hängt die Fähigkeit von UNICEF, Ergebnisse für jedes Kind zu erzielen, nicht zu Letzt auch von Partnerschaften ab.

Die wichtigsten Erfolge von UNICEF für Kinder im Jahr 2021 sind u.a.:



Vorbeugung von Mangelernährung, wobei fast 336 Millionen Kinder erreicht wurden, 38 Prozent mehr als im Jahr 2020 und Erreichung von 154 Millionen Kindern mit lebensrettenden Untersuchungen auf schwere Auszehrung auf Gemeindeebene trotz pandemiebedingter Unterbrechungen der Dienste und Behandlung von fast 5,5 Millionen Kindern

Unterstützung von 48,6 Millionen Kindern außerhalb der Schule beim Zugang zu Bildung, darunter 6,4 Millionen Kinder auf der Flucht und 31,7 Millionen in humanitären Einrichtungen

Ausweitung des Zugangs zu sicherem Wasser und sanitärer Grundversorgung für 69,9 Millionen Menschen und zu sanitärer Grundversorgung für 59,6 Millionen Menschen im Zeitraum 2018-2021

Eintreten für die Freilassung von inhaftierten Kindern: seit Beginn der Pandemie wurden über 45.000 Kinder in 84 Ländern aus der Haft entlassen.

Reaktion auf 483 neue und laufende humanitäre Krisen in 153 Ländern.

In seiner Rolle als Beschaffungskoordinator für die COVAX-Initiative leitete UNICEF die Beschaffung und Lieferung von COVID-19-Impfstoffen. Im Jahr 2021 lieferte COVAX 958 Millionen Dosen (einschließlich gespendeter Dosen) an 144 Länder.

Jahresbericht UNICEF Österreich 2021

ARIAN

ARIAN ist ein globaler Full-Service-Marketing-Partner, der führenden internationalen Marken und Einzelhändlern auf der ganzen Welt ein umfassendes Angebot an Kreativ-, Point-of-Sale-, Logistik- und Marketingdienstleistungen bietet. Gegründet im Jahr 1976 in Gleisdorf, Österreich, begannen wir als kleine Druckerei; heute unterstützen wir bekannte Marken weltweit. Was jedoch konstant geblieben ist, ist unsere Leidenschaft für hochqualitative und praxisnahe Lösungen mit individuellem Charakter.

Mit mehr als 200 Mitarbeitern in 5 Ländern bietet ARIAN ein breitgefächertes Full-Service-Angebot: Kreative Konzeptentwicklung, Produkt- und Anwendungsentwicklung, Digitales Druckmanagement, Produktion und Lagerung, Fulfillment und Logistik, E-Commerce-Lösungen und Beratung zu Nachhaltigkeitsthemen. Herausragende Kampagnen, Qualität, Vielseitigkeit und globales Know-how sind der Schlüssel zum Erfolg von ARIAN. Weitere Informationen finden Sie auf www.arian.com

