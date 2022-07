Samariterbund präsentiert zum Tag gegen das Ertrinken bei zahlreichen Veranstaltungen Präventions- und Rettungsmaßnahmen

Weltweit ertrinken jährlich 236.000 Menschen! Zum weltweiten Tag gegen das Ertrinken am 24.7.2022 zeigt die ASBÖ-Wasserrettung an zahlreichen Standorten Maßnahmen dagegen.

Wien (OTS) - Alleine in Österreich ertrinken jährlich 40 bis 50 Menschen. Besonders betroffen sind Kinder, aber auch Erwachsene unterschätzen die Gefahr im Wasser oft. Um mehr Bewusstsein für die Gefahr des Ertrinkens zu wecken, plant der Samariterbund am Tag gegen das Ertrinken am 24. Juli 2022 zahlreiche Aktivitäten mit Infoständen und Vorführungen.

"Zwei Worte zur Sicherheit im Wasser: NIE ALLEIN", erklärt Wolfgang Zottl von der Samariter-Wasserrettung. "Das gilt nicht nur für Kinder, die am und im Wasser nie alleine gelassen werden dürfen, sondern auch für Erwachsene. Wenn man sich im Wasser nicht wohl fühlt, ist es lebenswichtig, dass jemand die hilfsbedürftige Person über Wasser hält und gegebenenfalls ans Ufer bringt. Wenn das nicht der Fall ist, kann diese Person rasch untergehen und sterben. Natürlich gelten auch alle anderen Baderegeln weiter, aber mit der Einhaltung des Grundsatzes 'nicht allein' könnten viele Menschen vor dem Ertrinken gerettet werden", so Zottl.

Infostände, Vorführungen, Schwimmübungen mit Publikum

Mit Infoständen, Quiz-Verlosungen, Malaktionen für Kinder, Erste-Hilfe-Übungen, Zielschießen, Vorführungen im Wasser und Übungen mit Publikum im Wasser wird der Samariterbund an zahlreichen Standorten für Aufmerksamkeit für das wichtige Thema Sicherheit im Wasser sorgen. Die ehrenamtlichen Samariter*innen klären auch über Präventionsmaßnahmen auf und informieren über Schwimmkurse. Im Hafen Donaumarina kann das Publikum das Rettungsboot des Samariterbund Wiens besichtigen, bei Rettungsübungen zusehen und im Einsatzboot mitfahren. Im Rahmen der Veranstaltungen können auch Schwimmprüfungen abgelegt werden.

Im Stadtbad Mödling werden außerdem an diesem Tag die Bewerbe der Österreichischen Meisterschaften im Rettungsschwimmen als auch die Bewerbe der Weltmeisterschaften im Rettungsschwimmen gezeigt.

Die Standorte:

WIEN:

Laaerbergbad, Ludwig-von-Höhnel-Gasse 2, 1100 Wien: 9 bis 16 Uhr

Simmeringer Bad, Florian-Hedorfer-Straße 5, 1110 Wien : 11 bis 15 Uhr

Hietzinger Bad, Atzgersdorfer Straße 14, 1130 Wien: 9 bis 16 Uhr

Ottakringer Bad, Johann-Staud-Straße 11, 1160 Wien: 10 bis 16:00 Uhr

Strandbad Gänsehäufl, Moissigasse 21, 1220 Wien: 10 bis 16 Uhr

Hafen Donau Marina, Handelskai 343 (300m stromaufwärts von U2 Station Donaumarina), 1020 Wien: 10 bis 16 Uhr (Präsentation des Rettungsbootes mit Rettungsübungen und Publikumsfahrten)

NIEDERÖSTERREICH:

Stadtbad Mödling, Badstraße 25, 2340 Mödling: 10 bis 18 Uhr

Zwettl Bad, Schwaiger Sisters, Weg 1, 3910 Zwettl: 13 bis 16 Uhr



OBERÖSTERREICH:

Infostände mit Präsentation von Rettungsgeräten gemeinsam mit der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) Linz

22.7. Parkbad Linz, Untere Donaulände 11, 4020 Linz: 14 bis 18 Uhr

Parkbad Linz, Untere Donaulände 11, 4020 Linz: 14 bis 18 Uhr 24.7. Ausee bei Linz, Auseestrasse, 4481 Asten: 14 bis 18 Uhr



SALZBURG:

Die ASBÖ-Wasserrettung Zell am See schulte erst kürzlich drei Volksschulen in die wichtigsten Baderegeln ein und veranstaltet am Samstag, den 16. Juli 2022, eine spektakuläre Einsatzübung mit Absprung vom Hubschrauber. Außerdem wird es am 29. Juli 2022 im Rahmen des Ferienkalenders Schwimmscheinprüfungen für alle, die einen Schwimmschein haben wollen, geben. Ein ganz besonderes Ereignis ist am 6. August 2022 das Seefest, bei dem Paragleiter auf dem Floß landen werden und als Abschlusshighlight ein Feuerwerk stattfindet.

Wasserrettung Zell am See, Seespitzstraße 9, 5700 Zell am See

16.7. ca. 16.15 Uhr Einsatzübung mit Absprung vom Hubschrauber

29.7. ab 10 Uhr Schwimmscheinprüfungen für alle Interessierten

6.8. ab 13 Uhr Seefest mit Paragleitern und Feuerwerk



An allen Veranstaltungsorten informiert der Samariterbund über Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene, Rettungsschwimmkurse, Möglichkeiten zur Ablegung von Schwimmprüfungen und über das aktive Mitarbeiten in der ASBÖ Wasserrettung.

Für Film-, Foto- und Interviewgelegenheiten ist gesorgt! Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

www.samariterbund.net/wasserrettung

Website "Kindernotfall Ertrinken"

Link zu Video "Kindernotfall Ertrinken"

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Karola Binder

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 664 844 6017

presse @ samariterbund.net