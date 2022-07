verantwortungsvoll.at: Wissen und Tipps zu maßvollem Alkoholkonsum

Die neugestaltete Informationsplattform klärt über verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol in Österreich auf

Wien (OTS) - Im Juli 2022 ging verantwortungsvoll.at nach einem umfassenden Relaunch online. Die Website ist eine Informationsplattform des Schutzverbands der österreichischen Spirituosen- und Sektwirtschaft. Darin wird über den verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol aufgeklärt. Konsumentinnen und Konsumenten finden Informationen zu Gesetzen und Richtlinien, der Wirkung von Alkohol auf die Gesundheit, dem Umgang damit in Arbeit und Freizeit sowie hilfreiche Anlaufstellen.

Das Ziel: Alkohol maßvoll genießen

Alkohol zählt zu den Genussmitteln in Österreich. Übermäßiger Alkoholkonsum birgt jedoch gesundheitliche Risiken in sich. Daher ist Information wichtig. „ Als heimische Spirituosen- und Sektwirtschaft bekennen wir uns klar zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol. Mit der Informationsplattform verantwortungsvoll.at möchten wir einen Beitrag für mehr Aufklärung in der Bevölkerung leisten und Alkoholmissbrauch vorbeugen “, betont Mag. Dietmar Messner, Obmann des Schutzverbands der österreichischen Spirituosen- und Sektwirtschaft.

Von Richtlinien und Empfehlungen bis zu Anlaufstellen

Die Informationsplattform verantwortungsvoll.at setzt auf Wissen und Aufklärung. Die Website umfasst vier Rubriken: Alkohol & Richtlinien, Gesundheit & Verantwortung, Arbeit & Freizeit sowie Tipps & Hilfe. „ Um möglichst vielen Menschen den Zugang zu erleichtern, wurden die Informationen niederschwellig in Form eines Online-Magazins aufbereitet “, erklärt Mag. (FH) Nicole Grob, Geschäftsführerin des Schutzverbands der österreichischen Spirituosen- und Sektwirtschaft. „ Die Konsumentinnen und Konsumenten können sich auf unserer Website grundlegend informieren. Sie erfahren, wie sie sich in bestimmten Situationen am besten verhalten. Und bei Bedarf stehen auch Erste-Hilfe-Tipps und Adressen von Anlaufstellen bereit. “

Teil eines umfassenden Engagements der Branche

Mit dem Relaunch der Website setzen die heimischen Spirituosenhersteller ihr langjähriges gesellschaftliches Engagement fort. Sie haben sich mit einem eigenen Kommunikationskodex bereits im Herbst 2016 zu einer freiwilligen Selbstbeschränkung bei Spirituosenwerbung verpflichtet. Der Schutzverband trägt zudem das Pro-Ethik-Siegel des Österreichischen Werberats. Dazu kommen laufend weitere Aktivitäten wie die Aufklärungskampagne „Don’t drink and Drive“ mit der heimischen Gastronomie zu Alkohol im Straßenverkehr. Die Website verantwortungsvoll.at steht im Einklang mit internationalen Initiativen: Mit responsibledrinking.eu unterstützen die Mitglieder des europäischen Spirituosenverbands spiritsEUROPE den verantwortungsvollen Alkoholkonsum in der EU.



Über den Schutzverband der österreichischen Spirituosen- und Sektwirtschaft

Der Schutzverband der österreichischen Spirituosen- und Sektwirtschaft vertritt die Anliegen von rund 30 heimischen Getränkeherstellern. Im Jahr 1962 gegründet, engagiert sich der Verband bei rechtlichen und wirtschaftlichen Themen für die Branche. Der Schutzverband bekämpft beispielsweise unlauteren Wettbewerb, holt Gutachten ein und vermittelt bei Verstößen.

