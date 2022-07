Kürender Abschluss der LSV Wahlen 2022: Schülerunion Tirol hält Mehrheit und holt AHS Landesschulsprecher zurück

Die Schülerunion Tirol stellt in der LSV 2022/23 16/18 Mandaten und nach einem Jahr auch wieder alle drei Landesschulsprecher:innen.

Innsbruck (OTS) - Den Abschluss der LSV Wahlen 2022 macht das Bundesland Tirol. Dort kandidierte das Team Janus mit 18 motivierten und kompetenten Schülervertreterinnen und Schülervertretern aus ganz Tirol. Mit 16/18 Mandaten in der Landesschülervertretung 2022/23 stellt die Schülerunion Tirol wieder die große Mehrheit in der überschulischen Vertretung auf Landesebene. Das Highlight der Wahl:

Die zurückgewonnene AHS Landesschulsprecherin für die Schülerunion. Auch im BMHS und im BS Bereich steht ein Mandat der Schülerunion an der Spitze.

Die frisch gewählte Landesschulsprecherin im AHS Bereich Sophia Quirchmair. An der Spitze des BMHS Bereichs in Tirol wird künftig Julius Rasp. Die Berufsschülerinnen und Berufsschüler Tirols werden im kommenden Jahr vom designierten BS Landesschulsprecher Mario Savic vertreten. Gemeinsam mit ihrem Team wollen sie einen Fokus auf Mental Health legen.

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerinnen- und Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2021/22 22 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger kommt ebenfalls von der Schülerunion.

Rückfragen & Kontakt:

Mira Lobnig

Pressesprecherin Schülerunion

mira.lobnig @ schuelerunion.at

+43 664 411 68 12