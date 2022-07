AVISO Pressekonferenz 13. Juli, 10.00 Uhr: AK, GBH und GLOBAL 2000 präsentieren Hitze.App auf Baustelle

Schwerarbeit im Freien: Nächste Hitzewelle kommt

Wien (OTS) - Die extremen Hitzetage werden in Folge der Klimakrise immer mehr. Laut dem Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz (BSchEG) gibt es ab 32,5 Grad Celsius die Möglichkeit, auf Baustellen Hitzefrei zu gewähren. Richtwerte gelten nach der nächstgelegenen Messstelle der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Bis dato hatten darauf nur die Arbeitgeber Zugang. Das verursachte große Unsicherheit und Diskussionen unter den Beschäftigten. Das gehört nun der Vergangenheit an.

Um bei den Beschäftigten der Baubranche in Zukunft ein höheres Bewusstsein für diese Möglichkeit zu fördern, hat die Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH) in Kooperation mit GLOBAL 2000 und dem Digitalisierungsfonds der AK eine App entwickelt. Über eine Handyeinstellung wird eine direkte „Echtzeit-Schnittstelle“ zu der der Baustelle nächstgelegenen Messstelle der ZAMG hergestellt und „proaktiv“ ein Warnsignal auf die App übermittelt, sobald die 32,5°C erreicht wurden. Somit wissen auch alle Beschäftigten in Echtzeit, wenn die Möglichkeit auf Hitzefrei besteht.

Die Hitze.App und ihre Möglichkeiten werden im Rahmen einer Pressekonferenz auf einer Baustelle vorgestellt.





Termin: 13. Juli 2022, 10.00 Uhr

Ort: Baustelle Matzleinsdorfer Platz / U2-17-21

Zugang zur Baustelle Triester Straße 2/4, vor der Shell-Tankstelle





Ihre Gesprächspartner:

Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer

Agnes Zauner, politische Geschäftsführerin GLOBAL 2000

Abg. z. NR Josef Muchitsch, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft BAU-HOLZ





