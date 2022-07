ÖH fordert sofortige Freilassung von CEU-Student Ahmed Samir Santawy

Nach schockierender Urteilsverkündung muss Außenministerium handeln

Wien (OTS) - Februar 2020: Ahmed Samir Santawy, Student an der CEU in Wien und Mitglied der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH), wird aufgrund von “Verbreitung von Falschnachrichten in sozialen Medien” in Kairo, Ägypten, festgenommen. Eigentlicher Grund der Festnahme ist seine kritische und progressive Forschung. Mit immensen Menschenrechtsverletzungen hatte das Al-Sisi Regime bereits in ähnlichen Fällen gehandelt.

Nach über 16 Monaten unrechtmäßiger Haft kam es heute, an seinem Geburtstag, zur Urteilsverkündung: 3 Jahre Haft.

“Dieses Urteil ist ein klarer Verstoß gegen die Menschenrechte und darf keinesfalls unbeantwortet bleiben. Die Wissenschaft und Lehre müssen frei sein - und das soll für alle Studierende gelten! Ahmed muss die Möglichkeit bekommen sein Studium fortzusetzen!”, beteuert Keya Baier aus dem ÖH Vorsitzteam. Seit seiner Verhaftung unterstützt die ÖH die Kampagne für die Freilassung von Ahmed Samir Santawy. Das Urteil von 3 Jahren Haft sei ein ‘’Alptraum’’.

Sara Velić aus dem Vorsitzteam fordert jetzt auch Konsequenzen von den österreichischen und europäischen Behörden: ‘’Das Außenministerium, allen voran Außenminister Schallenberg, und die EU müssen jetzt dringend Maßnahmen setzen, um das Urteil aufzuheben. Wir lassen kein ÖH Mitglied im Stich und werden so lange laut sein, bis Ahmed Samir Santawy frei ist.’’ Trotzdem sei aber klar, dass eine alleinige Freilassung nicht genug ist - es müsse eine generelle Ermöglichung von kritischer Berichterstattung und Forschung folgen.

Die ÖH bleibt weiterhin wachsam und kritisch! “Gemeinsam mit Amnesty International und dem Team der Central European University werden wir kein Stück nachgeben. Bring back Ahmed, bring back our Friend! ’’, schließt Naima Gobara aus dem Vorsitzteam ab. Die Österreichische Hochschüler_innenschaft wird sich weiterhin mit allen relevanten Partner_innen austauschen. Jedes Mittel müsse genutzt werden, um Ahmed Samir Santawy’s Freilassung zu ermöglichen.

Rückfragen & Kontakt:

ÖH - Österreichische HochschülerInnenschaft

Lea Ghedina

Pressesprecherin

+43 67761443556

lea.ghedina @ oeh.ac.at

www.oeh.ac.at