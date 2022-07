AVISO: Offizieller Besuch des Premierministers von Georgien Garibashvili in Wien am 8. Juli 2022

Wien (OTS) - Am Freitag, den 8. Juli 2022 empfängt Bundeskanzler Karl Nehammer den Premierminister von Georgien Irakli Garibashvili zu einem offiziellen Besuch in Wien. Nach einem gemeinsamen Arbeitsgespräch sind Pressestatements geplant. Am Nachmittag findet ein Arbeitsgespräch mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka statt.

Die Teilnahme an den folgenden Medienterminen ist ausschließlich mit gesonderter Akkreditierung für diesen Besuch möglich.

Termine für Medien:

11.30 Uhr

Eintreffen von Premierminister Garibashvili; Begrüßung durch Bundeskanzler Nehammer und Empfang mit militärischen Ehren

FOTO- und FILMTERMIN vom gekennzeichneten Medienbereich am Ballhausplatz aus

Ort: Ballhausplatz 1, 1010 Wien (Einlass in den Medienbereich ab 11.00 Uhr)

12.30 Uhr

PRESSESTATEMENTS der beiden Regierungschefs

Sprachen: Deutsch, Englisch mit Simultandolmetschung

Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz, 1010 Wien (Einlass ab 11.45 Uhr)

14.00 Uhr

Eintreffen von Premierminister Garibashvili im Palais Epstein und Begrüßung durch Nationalratspräsident Sobotka

FOTO- und FILMTERMIN vor Beginn des Arbeitsgespräches

Ort: Palais Epstein, Dr. Karl-Renner-Ring 1, 1010 Wien (Einlass von 13.20 bis 13.50 Uhr)





Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

Bilder zu dem Termin mit Nationalratspräsident Sobotka werden auf der Website

www.parlament.gv.at veröffentlicht.





