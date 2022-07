Caritas startet mit #fashion4future Wiens nachhaltigsten Kleiderflohmarkt

Gemeinsam mit Valerie Huber, Karl Markovics und Barbara Stöckl setzt die Caritas ein Zeichen gegen Teuerungen, Hunger und Klimakrise – mit Kleidung, der ein zweites Leben geschenkt wird

Wien (OTS) - „Ich bin gerade aus Äthiopien zurückgekehrt. Aktuell herrscht in dem Land eine unvorstellbare Dürre – die schlimmste seit über 40 Jahren. Die Klimakrise, aber auch die Auswirkungen des Ukrainekrieges verschärfen die Situation dramatisch“, berichtet Klaus Schwertner, gf. Caritasdirektor der Erzdiözese Wien, bei einem Medientermin am Freitag im carla Mittersteig. Gemeinsam mit Schauspielerin Valerie Huber, Vertreter*innen der youngCaritas und Jasmin Lang von Fridays For Future Austria machte Schwertner auf die schlimmen Folgen von Klimakrise und Hunger aufmerksam – und darauf, welchen Einfluss unser ganz persönliches Konsumverhalten auf globale Entwicklungen haben kann. „Am Horn von Afrika droht aktuell eine Hungersnot biblischen Ausmaßes. Hunger ist ein Skandal, der zum Himmel schreit und doch so gerne von uns überhört wird. Weltweit leiden 811 Millionen Menschen an Hunger. In den nächsten Monaten dürften weitere 47 Millionen Menschen hinzukommen. Zahlen wie diese machen ohnmächtig. Doch das ist fatal. Gerade jetzt können und sollen wir etwas gegen diese Tragödie unternehmen! Wir müssen dieses qualvolle Sterben gemeinsam verhindern.“ Die Caritas der startet deshalb über den Sommer bereits zum zweiten Mal die Aktion #fashion4future. Bis Ende August sind alle Menschen aufgerufen, in ihren Kleiderkästen zu stöbern und ihr bestes Kleidungsstück zu spenden – Kleidung, die in den kommenden Wochen online oder bei einem großen Kleiderflohmarkt Anfang September im carla Mittersteig der Caritas erstanden werden kann. Der Erlös kommt direkt der Hungerhilfe der Caritas zu Gute. Zahlreiche Prominente haben bereits Kleidungsstücke gespendet – unter ihnen Schauspielerin Valerie Huber, Journalistin Barbara Stöckl oder Schauspieler Karl Markovics. Schwertner: „Diese Aktion ist eine Antwort auf den globalen Hunger in Folge von Krieg und Klimakrise. Sie ist aber auch eine Antwort auf die massiven Teuerungen hier bei uns, weil das carla seit jeher ein Ort ist, der für soziale und ökologische Nachhaltigkeit und Re-use steht. Ein Ort, an dem Second Hand schon seit Jahrzehnten die erste Wahl ist. Wir machen mit dieser Aktion deutlich: Fashion muss nicht nur fast, Fashion kann auch sinnvoll sein.“

„Nachhaltigste Kleidung wird nicht neu produziert, sondern aus zweiter Hand gekauft“

Schauspielerin Valerie Huber brachte zum Termin ein blaues Kleid. Sie steht hinter der Aktion, weil auch sie überzeugt ist: „Die fashion4future Initiative der Caritas ist deswegen beachtlich, weil sie zwei großen Themen parallel den Kampf ansagt – der Klimakrise und dem Hunger. Es geht dabei vor allem darum, ein Bewusstsein für unseren Konsum zu schaffen, es geht um ein achtsames Konsumieren und darum, uns bewusst zu werden, welche Konsequenzen unser Konsumverhalten für die Welt hat. Unser Konsum trägt ganz wesentlich zur Klimakrise bei. Wenn wir wissen, dass die Menschen in Österreich im Jahr durchschnittlich 60 Kleidungsstücke kaufen und 35 zum Teil ungetragen wieder im Müll landen, dann ist klar: Am nachhaltigsten ist jenes Kleidungsstück, das nicht neu produziert, sondern aus zweiter Hand gekauft wird. Mit fashion4future bekommen gut erhaltene Kleidungsstücke ein zweites Leben, die Umwelt wird weniger belastet und Menschen in Notsituationen wird konkret geholfen – weil sie hier bei uns günstiger einkaufen können, und weil mit dem Erlös aus dem Verkauf Menschen vor dem Hunger bewahrt werden können. “

Jasmin Lang, Klimaaktivistin bei Fridays For Future, appelliert aber gleich dazu, nicht zu vergessen: „Die Verantwortung für die Bekämpfung der Folgen der Klimakrise darf aber nicht auf Privatpersonen oder zivilgesellschaftliche Organisationen allein abgewälzt werden. Vielmehr müssen jene, die die Klimakrise verursachen in die Verantwortung gezogen werden. Die Länder des Globalen Nordens sind historisch und noch immer jene, die den Großteil der Treibhausgasemissionen ausstoßen und daher auch die Verantwortung für dessen Folgen tragen sollten. Bis die Regierungen sich aber endlich ihrer historischen Verantwortung stellen, müssen wir selbst handeln. Dabei ist jeder Beitrag der Zivilgesellschaft bitter nötig. Deswegen unterstützt Fridays For Future die Aktion der Caritas.“



#fashion4future #stehdahinter: So funktioniert die Aktion

Alle können jetzt rasch und unkompliziert helfen und der Caritas schöne Kleidungsstücke für die Aktion zur Verfügung stellen. Abgabestellen sind carla Mittersteig (Mittersteig 10, 1050 Wien) und carla Nord (Steinheilgasse 3, 1210 Wien). Die Kleidung kann dann in den kommenden Wochen zum einen online über www.fashion4future.at oder bei Wiens nachhaltigstem Kleiderflohmarkt von 1. bis 3. September im carla Mittersteig erstanden werden. Der Erlös aus dem Verkauf kommt Menschen am Horn von Afrika zugute, um ihnen eine Zukunft ohne Hunger zu ermöglichen. So wird die Umwelt weniger belastet und Menschen in einer Notsituation ganz konkret geholfen.

Viele Promis stehen dahinter

Viele Promis haben bereits ihre besten Stücke an die Caritas für #fashion4future #stehdahinter gespendet. Darunter: Valerie Huber, Barbara Stöckl, Karl Markovics, Ali Mahlodji und viele mehr.

Spendenbeispiele:

Mit 50 Euro kann ein Hilfspaket mit Grundnahrungsmitteln (Öl, Mais, Bohnen, Trinkwasser) für eine Familie für 2 bis 4 Wochen finanziert werden.

30 Euro ermöglichen einem Schulkind ein Semester lang täglich ein warmes Mittagessen in der Schule.



