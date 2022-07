Edtstadler: Großer Dank an Danielle Spera für 12-jährige Tätigkeit im Jüdischen Museum Wien

Danielle Spera übergibt heute Direktion an Barbara Staudinger

Wien (OTS) - Nach 12 Jahren übergibt die Direktorin des Jüdischen Museums Wien, Danielle Spera, die Leitung des Museums an Barbara Staudinger. „Danielle Spera hat als Direktorin des Jüdischen Museums über ein Jahrzehnt exzellente Arbeit in der Erinnerungskultur und für das jüdische Leben in Österreich geleistet. Mit Ausstellungen wie „Arik Brauer. Alle meine Künste“, „Die Ephrussis. Eine Zeitreise“ oder wie zuletzt „Endlich Espresso! Das Café Arabia am Kohlmarkt“ präsentierte sie Österreich und der Welt die Beiträge des jüdischen Lebens zur österreichischen Identität und Selbstwahrnehmung. Das Jüdische Museum Wien wurde durch den neuen digitalen Auftritt weiter nach außen geöffnet und erzielte regelmäßig neue Besucherrekorde“, so Bundesministerin Karoline Edtstadler, die sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedankt.

„Ich wünsche der neuen Direktorin Barbara Staudinger alles Gute und viel Kraft für ihre neue Aufgabe“, so Bundesministerin Edtstadler.

Danielle Spera wird auch in Zukunft der neuen Konzertreihe „Klangwelten Kanzleramt“ als Kuratorin zur Verfügung stehen. „Es freut mich besonders, dass wir auch weiterhin auf die breite Erfahrung von Danielle Spera zurückgreifen können und unsere Zusammenarbeit fortführen“, so Bundesministerin Karoline Edtstadler abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Maximilian Gnesda

Pressesprecher der Bundesministerin

+43 1 53 115 -

maximilian.gnesda @ bka.gv.at

https://www.bundeskanzleramt.gv.at