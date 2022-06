LSV Wahltage Niederösterreich, Burgenland und ZLA: Schülerunion holt insgesamt 33/40 Mandaten

Eisenstadt/St. Pölten (OTS) - Bei den Landesschülervertretungswahlen in Niederösterreich und im Burgenland holte die Schülerunion alle Mandate, sowie die Mehrheit. Im Bereich der Zentrallehranstalten sichert sie alle Mandate der land- und forstwirtschaftlichen Schulen.

Am zweiten Tag der bundesweiten Landesschülervertungswahlen wählten die Schülervertreter:innen aus Niederösterreich und dem Burgenland. Die Schülerunion Niederösterreich sicherte zum zweiten Jahr in Folge alle 24 aktiven sowie alle 24 passiven Mandate und stellt damit auch in Folge wieder AHS, BMHS und BS Landesschulsprecher und insgesamt 48/48 Mandate. Auch im Burgenland stellt die Schülerunion im kommenden Jahr mit 7/12 Mandaten und 2/3 Landesschulsprechern wieder die Mehrheit in der überschulischen Vertretung. Auch die Zentrallehranstalten wählen jedes Jahr ihre überschulische Vertretung (ZSV). Die Schülerunion stellt im nächsten Jahr 2/4 Mandate in der ZSV und die Sprecherin der land- und forstwirtschaftlichen Schulen Österreichs.

Die frisch gewählten Landesschulsprecher:innen aus Niederösterreich Joy-Lina Auer (AHS), Marco Gayer (BMHS) und Lisa Myslik (BS) wollen im kommenden LSV Jahr den Fokus unter anderem auf eine zukunftsorientierte Überarbeitung des Lehrplans und die Digitalisierung an Niederösterreichs Schulen legen.

Die beiden designierten Landesschulsprecher für die Landesschülervertretung 2022/23 im Burgenland sind Julian Schindler (AHS) und David Ringhofer (BMHS). Sie wollen sich für einen Ausbau der öffentlichen Infrastruktur im Burgenland sowie für Umweltschutz einsetzen.

Die jetzige Sprecherin aller Zentrallehranstalten Österreichs, Flora Schmudermayer (Mitglied der Bundesschülervertretung 2021/22) wurde dieses Jahr erneut zur überschulischen Vertreterin aller land- und forstwirtschaftlichen Schulen Österreichs gewählt. Sie möchte in einen regelmäßigen Austausch mit der Privatwirtschaft treten und sich mit Betrieben öfter vernetzen um mehr Möglichkeiten in den Bereichen Diplomarbeit, Praktika und Jobs zu schaffen.

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerinnen- und Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2021/22 22 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger kommt ebenfalls von der Schülerunion.

