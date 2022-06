LSV Wahlauftakt: Erdrutschsieg für die Schülerunion Wien

Wien (OTS) - Gestern fand der Startschuss der Landesschüler:innenvertretungswahlen für dieses Schuljahr statt. Die Schülerunion Wien konnte an diesem Wahltag 4/8 Mandate im AHS-, 6/8 Mandate im BMHS- und 8/8 Mandate im BS-Bereich erzielen. Damit stellt sie im kommenden Schuljahr 2022/23 nicht nur die LSV-Mehrheit, sondern auch 3/3 Landesschulsprecher.

Das Team Infinity der Schülerunion Wien stellte sich den Wahlen zur Landesschüler:innenvertretung. Ihren inhaltlichen Fokus legt das Team auf die Themen Mental Health, Anti-Diskriminierung, Umwelt oder auch die Aufklärung und Attraktivierung der Lehre in der Unterstufe.

Nach zwei Jahren konnte die Schülerunion Wien mit Liam Noori den AHS-Landesschulsprecher zurückgewinnen. Auch im BMHS-Bereich mit Michael Petzl und im BS-Bereich mit Oliver Hrebejk stellt die Schülerunion Wien alle drei Landesschulsprecher. „Unsere Hauptforderung betrifft das Thema Mental Health, da wir uns auch schon beim Mental Health Jugendvolksbegehren unterstützend für die erfolgreiche Umsetzung eingesetzt haben. Im Schulalltag muss der Fokus noch viel mehr auf die mentale Gesundheit gelegt werden, denn Zahlen und Fakten zeigen uns: Hier gibt es noch viel Handlungsbedarf.“, so Liam Noori, der frisch gewählte AHS-Landesschulsprecher.

„Ich bedanke mich bei allen Schüler:innenvertreter:innen, die uns heute ihr Vertrauen geschenkt haben. Wir freuen uns nächstes Jahr in der LSV Wien wieder starke Inhalte und Projekte für die Schüler:innen Wiens umsetzen zu können. Gemeinsam als Team freuen wir uns auf das kommende Schuljahr!“ so Michael Petzl. Oliver Hrebejk fügt hinzu:

„Auch die Berufsschüler:innen Wiens werden wir nächstes mit einer starken Stimme vertreten. Die Lehre muss endlich einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft erreichen, denn sie ist schon lange keine Einbahnstraße mehr, sondern ein Weg mit vielen Möglichkeiten.“

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerinnen- und Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2021/22 22 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger kommt ebenfalls von der Schülerunion.

