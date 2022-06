Niederländisches Königspaar zu Gast im Parlament

Zweite Präsidentin Bures betont freundschaftliche Beziehungen zwischen den Ländern

Wien (PK) - König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande trafen heute im Parlament mit Zweiter Nationalratspräsidentin Doris Bures zusammen. Im Rahmen ihres dreitägigen Besuchs in Österreich besichtigten sie das historische Parlamentsgebäude am Ring. Der Staatsbesuchs des Königspaares stelle einen Höhepunkt in der langen und intensiven Freundschaft der beiden Länder dar, betonte Bures.

Bures erfreut über exzellente Beziehungen insbesondere auf parlamentarischer Ebene

Es sei eine große Ehre, das Königspaar im Herz der Demokratie begrüßen zu dürfen, betonte die Zweite Nationalratspräsidentin. Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und der Niederlande seien etwas ganz Besonderes. Bures zeigte sich erfreut, dass König Willem-Alexander und Königin Máxima auch persönlich viel mit Österreich verbinde, und sprach etwa deren traditionelle Urlaube im Land an. Das heutige Treffen werde die engen Beziehungen, insbesondere auch auf parlamentarischer Ebene, weiter vertiefen, so Bures.

Auch die enge Zusammenarbeit im Rahmen der internationalen parlamentarischen Kooperation unterstrich die Zweite Nationalratspräsidentin. Sie habe die Rede von König Willem-Alexander vor der parlamentarischen Versammlung des Europarats in Straßburg vergangene Woche mit großem Interesse verfolgt, in der er die Bedeutung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten hervorgehoben habe.

Das niederländische Parlament wird derzeit ebenso wie das österreichische saniert. König Willem-Alexander zeigte sich daher interessiert an den Erfahrungen und der Logistik der Sanierung. Bures berichtete von der Herausforderung, einen selbstbewussten und starken Parlamentarismus auch in einem Ausweichquartier aufrechtzuerhalten. Im Anschluss an das Gespräch führte die Zweite Präsidentin das Königspaar durch Räumlichkeiten des historischen Parlamentsgebäudes. (Schluss) kar

HINWEIS: Fotos von diesem Besuch finden Sie auf der Website des Parlaments.

