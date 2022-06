SPÖ-Matznetter: Kocher muss Preise deckeln!

Gestern Kroatien, heute die USA: Preisobergrenzen als Antwort auf die Teuerung! – Österreichische Regierung verweigert Maßnahmen gegen Kostenexplosion

Wien (OTS/SK) - „Täglich steigt die Zahl jener Länder, die Preisobergrenzen als Antwort auf die Teuerung beschließen oder zumindest andenken. Gestern wurde über den Spritpreisdeckel in Kroatien berichtet. Heute denkt sogar US-Finanzministerin Yellen über Preisdeckel bei Öl nach, um die Inflation zu bekämpfen. Nur die österreichische Bundesregierung weigert sich seit Monaten beharrlich, Maßnahmen gegen die Kostenexplosionen bei Benzin und Diesel zu ergreifen. ÖVP und Grüne vertrösten die Bevölkerung mit Einmalzahlungen, die schon verpuffen, bevor sie überhaupt auf den Konten der Menschen ankommen“, so die erneute Kritik des SPÖ-Wirtschaftssprechers Christoph Matznetter an der Untätigkeit der österreichischen Regierung. ****

„ÖVP und Grüne unternehmen weder etwas gegen die Übergewinne der großen Mineralölkonzerne, noch etwas gegen die steigenden Preise an den Tankstellen. Es ist ein Totalversagen in türkis-grün“, so der SPÖ-Wirtschaftssprecher, der Minister Kocher beim heutigen Wirtschaftsausschuss auffordern wird, mittels Preisgesetz endlich einen Preisdeckel an den Tankstellen zu verordnen. (Schluss) sr/lp

