NEOS begehen ihren 10. Geburtstag im neuen Kleid

Hoyos: „NEOS stehen für Freiheit, Fortschritt, Gerechtigkeit – das wird sich künftig auch in unserem neuen Design und in unserem neuen Logo widerspiegeln.“

Wien (OTS) - Am kommenden Freitag feiern NEOS ihren 10. Geburtstag. „Nach zehn Jahren Dranbleiben, Aufklären und kritisch-konstruktiver Oppositionsarbeit und unserem täglichen Einsatz für die so dringend notwendige politische Erneuerung in Österreich wollen wir nun auch bei uns selbst etwas Neues wagen“, sagt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos. „Deshalb geben wir uns zum Geburtstag ein neues Aussehen – eine völlig neue NEOS Corporate Identity.“

NEOS erhalten damit nicht nur eine neue Schrift und ein Update der Farben, sondern auch ein neues Logo. Hoyos: „,NEOS – Freiheit, Fortschritt, Gerechtigkeit‘ wird künftig nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch unser Motto sein. Das neue Design soll den Menschen in unserem Land zeigen, dass es eine fortschrittliche und anständige politische Alternative gibt. Denn so wie Politik in Österreich jetzt ist, kann und soll es nicht weitergehen. Die letzten 10 Jahre haben uns immer wieder aufs Neue bestätigt, dass Österreich etwas Besseres verdient hat, dass es uns braucht: Für eine neue Politik, die die alteingesessenen Parteien nicht bieten können.“

Noch immer leidet Österreich unter dem korrupten System, von dem ÖVP und SPÖ jahrzehntelang profitiert haben, so Hoyos: „Für uns ist daher klar: Entweder macht Österreich nach der nächsten Wahl einen Sprung zurück in die Zeit des Stillstands, der Freunderlwirtschaft und der alten Betoniererpolitik mit einer Großen Koalition. Oder Österreich wird einen riesigen Sprung nach vorne machen - für Freiheit, Fortschritt und Gerechtigkeit. Und das gibt es nur mit uns NEOS.Denn die politische Erneuerung, der wir uns vor zehn Jahren verschrieben haben, ist bei Weitem noch nicht abgeschlossen.“

Rückfragen & Kontakt:

NEOS - Das Neue Österreich

Julian Steiner

+43 664 88782 402

presse @ neos.eu

10 Jahre NEOS.

Mut zur Erneuerung – mehr denn je!

www.10jahreneos.eu