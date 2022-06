Hagelversicherung: Unwetter-Alarm in Oberösterreich

Landwirtschaft in Kärnten und in der Steiermark ebenso geschädigt

Wien (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 20. Juni 2022): Gestern war der bislang heißeste Tag des Jahres. Heute hatte die Hitze Österreich weiterhin fest im Griff. Und die prognostizierten Unwetter wurden Wirklichkeit. Zuerst wurde es am späten Nachmittag in Oberösterreich so richtig ungemütlich, danach auch in Kärnten und in der Steiermark. Starkniederschläge, Sturm und bis zu golfballgroße Hagelschlossen verursachten auf einer Agrarfläche von rund 22.500 Hektar enorme Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen. „Betroffen ist insbesondere die Landwirtschaft in Oberösterreich, aber auch Kärnten und die Steiermark wurden geschädigt. Die ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung ergeben einen landwirtschaftlichen Gesamtschaden von 6,3 Millionen Euro, davon 5 Millionen Euro alleine in Oberösterreich. Die Prognosen unserer Meteorologen weisen für die nächsten Tage weiterhin auf ein hohes Unwetterpotential hin, vor allem am Mittwoch kann sich die Lage noch verschärfen“, so Dr. Mario Winkler, Pressesprecher der Österreichischen Hagelversicherung, in einer ersten Zwischenbilanz.

Betroffene Bezirke:

Oberösterreich: Ried im Innkreis, Schärding, Grieskirchen

Steiermark: Deutschlandsberg, Graz-Umgebung

Kärnten: Spital an der Drau, Wolfsberg



Betroffene Kulturen: Getreide, Mais, Soja, Raps, Wein, Grünland

Betroffene Agrarfläche/Gesamtschaden in der Landwirtschaft:

Oberösterreich: 20.000 Hektar/5 Mio. Euro Gesamtschaden

Steiermark: 1.500 Hektar/800.000 Euro Gesamtschaden

Kärnten: 1.000 Hektar/500.000 Euro Gesamtschaden



Hinweis: Betroffene Landwirte melden die Schäden online unter www.hagel.at.

