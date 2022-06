Einladung zur Eröffnung der neuen Universitätsklinik für Kleintiere inkl. Presseführung

Hochqualitative Versorgung der Tierpatienten und praxisorientierte Ausbildung der Studierenden im Fokus

Wien (OTS) - Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni), BIG und Wissenschaftsministerium laden die Vertreter:innen der Medien herzlich zur Eröffnungsfeier der neuen Universitätsklinik für Kleintiere am Campus der Vetmeduni in Wien Floridsdorf ein. Mit der neuen Kleintierklinik ist ein Tierspital nach modernsten Standards entstanden, das neben einer 24/7-Notaufnahme eine Intensivstation sowie ein Ambulanzzentrum umfasst. Die Kleintierklinik ist richtungsweisend für die bestmögliche Versorgung der Tierpatienten und garantiert eine praxisorientierte Ausbildung der Studierenden durch deren Integration in den Klinikalltag.

Datum & Uhrzeit:

Donnerstag, 23. Juni 2022, 10:15 Uhr

Ort:

Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni)

Festzelt bei der Universitätsklinik für Kleintiere

Veterinärplatz 1

1210 Wien

Programm:

10:15 Uhr: Registrierung

10:30 Uhr: Feierliche Eröffnung der Universitätsklinik für Kleintiere durch

Martin Polaschek , Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung Hans-Peter Weiss , CEO der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG)



, CEO der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) Petra Winter, Rektorin der Vetmeduni

11:00 Uhr: Podiumsgespräch mit

Johannes Khinast , Vorsitzender des Universitätsrates der Vetmeduni

, Vorsitzender des Universitätsrates der Vetmeduni Jürgen Rehage , Vizerektor für Lehre und klinische Veterinärmedizin

, Vizerektor für Lehre und klinische Veterinärmedizin Jörg Aurich , Sprecher des Departments 4 der Vetmeduni

, Sprecher des Departments 4 der Vetmeduni Iwan Burgener , Tierärztliche Leitung der Universitätsklinik für Kleintiere

, Tierärztliche Leitung der Universitätsklinik für Kleintiere Beatrix Schönholz , Pflegeleitung der Universitätsklinik für Kleintiere

, Pflegeleitung der Universitätsklinik für Kleintiere Carsten Martschin , Betriebsorganisatorische-kaufmännische Leitung der Universitätsklinik für Kleintiere

, Betriebsorganisatorische-kaufmännische Leitung der Universitätsklinik für Kleintiere Marlene Colbow, Vorsitzende der Hochschüler:innenschaft der Vetmeduni



ab 11:30 Uhr: offizieller Fototermin / Interviewmöglichkeit mit Podiumsteilnehmer:innen / Presseführung durch die neue Universitätsklinik für Kleintiere



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Hinweise:

Wir bitten um verbindliche Anmeldung via Nina.Groetschl @ vetmeduni.ac.at. Eine Reportage zum Bauprojekt „Kleintierklinik NEU“ finden Sie auf unserer Website.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.rer.nat. Nina Grötschl

Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

Veterinärmedizinische Universität Wien

+43 1 25077-1187

nina.groetschl @ vetmeduni.ac.at