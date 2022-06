Hörl: Anton Mattle bringt Handschlagqualität, Erfahrung und Besonnenheit für neue Aufgabe mit!

Erfolgreicher Unternehmer und Krisenmanager aus den Reihen des Wirtschaftsbundes an der Landesspitze

Innsbruck (OTS) - Mit der Ankündigung, bei der nächsten Landtagswahl nicht mehr zu kandidieren, und der Vorverlegung der Landtagswahl auf den heurigen Herbst hat Landesparteiobmann Günther Platter heute die Weichen für die Zukunft des Landes und der Volkspartei gestellt. „Die höchstpersönliche Entscheidung von Landeshauptmann Günther Platter, die er gemeinsam mit seiner Familie getroffen hat, ist zu respektieren. Dieser aktive Schritt nach vorne kam für uns überraschend und erfordert nun ein geordnetes und konstruktives Zusammenwirken aller Beteiligten“, so Landesobmann NR Franz Hörl.

Der erste Schritt erfolgte heute bereits im Zuge der Sitzung des Landesparteivorstandes der Tiroler Volkspartei. Dabei wurde der amtierende Wirtschaftslandesrat Anton Mattle als Nachfolger von Günther Platter als Landesparteiobmann einstimmig nominiert. Der 59-jährige Mattle startete seine berufliche Laufbahn 1986 als Vizebürgermeister von Galtür und bekleidete von 1992 bis 2021 das Amt des Bürgermeisters in seiner Heimatgemeinde. Der dreifache Familienvater war von 2003 bis 2021 Mitglied des Tiroler Landtages und fungierte von 2013 bis 2021 als Landtagsvizepräsident. „Auch in der Partei und im Wirtschaftsbund war Mattle stets eine treibende Kraft. Ob als Bezirksparteiobmann oder Bezirksobmann des Landecker Wirtschaftsbundes – Toni ist ein Mann mit Handschlagqualität“, so Hörl.

Seit Mai 2021 ist Mattle als Wirtschaftslandesrat Mitglied der Tiroler Landesregierung und konnte dabei durch sein besonnenes und verbindliches Agieren überzeugen. Nun folgt mit der Nominierung zum Landesparteiobmann der bisher größte Karriereschritt für Mattle, der als amtierender Bürgermeister im Zuge des Lawinenunglücks von Galtür 1999 im In- und Ausland Bekanntheit als erfolgreicher Krisenmanager erlangte. „Seine abgeschlossene Elektrikerlehre, die Meisterprüfung und seine 20-jährige Erfahrung als Unternehmer sind sicherlich eine Bereicherung für seine neue Aufgabe“, zeigt sich Hörl überzeugt.

Für den Tiroler Wirtschaftsbund ist diese Entscheidung ein weiterer Beleg für die erfolgreiche politische Arbeit der vergangenen Jahre, die sich neben der taktangebenden Themenbesetzung auch in der personellen Besetzung wichtiger Positionen äußert. „Mit Mattle übernimmt nun ein erfahrener Politprofi das Amt an der Spitze, der mit seinen Managementfähigkeiten, seiner praktischen Expertise und seinen persönlichen Tugenden als Teamplayer die Weiterentwicklung Tirols in dieser außergewöhnlichen Zeit an vorderster Stelle prägen wird“ so Landesobmann NR Franz Hörl.

