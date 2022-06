Young Campus – die Jugenduni der FH St. Pölten

Vom 11. bis 17. Juli am Campus St. Pölten

St. Pölten (OTS/FHSTP) - Die Aktivwoche Young Campus bietet jungen Menschen im Alter von 15 bis 20 Jahren die Möglichkeit, spielerisch in die Bereiche Film, Coding oder Design einzutauchen. Expert*innen der FH St. Pölten begleiten die Jugendlichen und geben Einblick in ihr Fachgebiet. Eine Anmeldung ist bis zum 24. Juni möglich.

„Wir freuen uns sehr, dass wir heuer die Teilnehmer*innen wieder vor Ort begrüßen können. Am neuen Campus St. Pölten finden die Jugendlichen top ausgestattete Labore und Praxisräume vor und können mit den neuesten Technologien arbeiten und sie für ihre Projekte nutzen“, so Gabriele Permoser, Leiterin des FH-Service für Forschung und Wissenstransfer.

Alle Infos

Datum: 11.07.2022, 00:00 - 00:00 Uhr

Ort: Campus-Platz 1, 3100 St. Pölten, Österreich

Url: https://youngcampus.fhstp.ac.at/

