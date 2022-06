Hommage an Günther Domenig

LH Kaiser: Das Projekt „Günther Domenig: Dimensional“ wird das Schaffen des bedeutenden Architekten vier Monate lang an vier Standorten in all seinen Facetten beleuchten

Klagenfurt (OTS) - „Günther Domenig: DIMENSIONAL“ – unter diesem Titel wird anlässlich des zehnten Todestages des bedeutenden Kärntner Architekten ein umfangreiches Forschungs- und Ausstellungsprojekt dessen großartige Arbeit beleuchten. Gestern, Freitag, wurde dieses Projekt im Steinhaus in Steindorf am Ossiacher See von Kulturreferent Landeshauptmann Peter Kaiser eröffnet.

„Heute ist der Auftakt einer Reihe ganz besonderer Veranstaltungen, die Günther Domenig mit seinem Oeuvre, seinem Werk und seinem Schaffen in den Mittelpunkt stellen. Er war nicht nur einer der bedeutendsten Architekten Kärntens, sein Werk entfaltete auch international eine enorme Strahlkraft und so soll das Projekt ‚Günther Domenig: DIMENSIONAL‘ eine Hommage an den Architekten sowie sein Schaffen und seine Gedanken sein“, sagte der Kulturreferent in seiner Eröffnungsrede. All dem, was er mitbeeinflusst habe in der Kärntner und österreichischen Baukultur sowie auch international, könne man Tage, Wochen, Symposien und verschiedene Auseinandersetzungen widmen.

„Das Steinhaus ist einer von vier Orten, wo es vier Monate lang diese intensive Auseinandersetzung geben wird. Es ist ein Ort, der mit Architektur, Performance, Kunst, Darstellung, Inspiration, die gerade hier besonders ist, sehr eng konnotiert wird“, so Kaiser. Die anderen drei Orte seien das MMKK, das Architektur Haus Kärnten und die Heft in Hüttenberg. „Im MMKK werden wir morgen den Zusammenhang von Architektur und Kunst in vielen Skizzen sehen. Eine Zwischenstation wird es beim Stadttheater geben und im Architekturhaus dann die weitere Auseinandersetzung mit dem, was Günther Domenig durch seine Gedanken und Überlegungen, aber auch Verquerungen gegenüber der damaligen Architekturlehre, geschafft hat, nämlich die Bauproduktion entscheidend zu beeinflussen“, berichtete der Landeshauptmann.

Domenig habe gezeigt, wie wichtig die Baukultur alleine in Hinblick auf die Bodenversiegelung sei und daraus folgend, die Bedeutung der Höhe hervorgehoben. Es gehe um Enkelverantwortlichkeit, die Zukunft unserer Kinder und welches bebaute Kärnten wir ihnen übergeben würden. „Schön, dass wir heute einem ganz großen Kärntner, der weit über Österreichs Grenzen hinaus Architekturgeschichte geschrieben hat ge- und bedenken sowie das, was in den nächsten vier Monaten passiert, auf uns wirken lassen“, so der Landeshauptmann.

Mit „Günther Domenig: DIMENSIONAL“ wird erstmals das Gesamtwerk eines der wichtigsten österreichischen Architekten über vier Monate an vier Orten gezeigt. Als Ausstellungsorte dienen das MMKK, das Architektur Haus Kärnten, die Heft in Hüttenberg und das Steinhaus in Steindorf am Ossiacher See. Dauer der Ausstellung: 12. Juni bis 16. Oktober 2022. Die vier Ausstellungsorte stehen für unterschiedliche Aspekte der Arbeit Günther Domenigs, genauso wie sie unterschiedlich bespielt sind. Während im MMKK dem Verhältnis von Kunst und Architektur nachgegangen wird, ist im Architektur Haus Kärnten die Nachwirkung auf die zeitgenössische Architekturproduktion primäres Thema. Das Steinhaus und die Heft in Hüttenberg sind selbst Ausstellungsobjekte und werden von Künstlerinnen und Künstler sowie Performerinnen und Performern direkt aktiviert.

„Günther Domenig: DIMENSIONAL“ ist ein Projekt des Architektur Haus Kärnten, in Kooperation mit dem Land Kärnten und dem Museum Moderner Kunst Kärnten, gemeinsam mit der Steinhaus Günther Domenig Privatstiftung und der Heft in Hüttenberg, kuratiert von section a. Idee und Konzept stammen von Andreas Krištof (Kurator:innen-Kollektiv section.a), Raffaela Lackner (Leiterin Architektur Haus Kärnten), Igor Pucker (Leiter der Abteilung Kunst und Kultur), Christine Wetzlinger-Grundnig (MMKK-Direktorin).

