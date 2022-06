Flexibles Arbeiten, Home-Office, 4-Tage-Woche. Oder doch 9 to 5: Was wollen die Beschäftigten in Österreich?

Linz (OTS) - Seit 25 Jahren analysiert und beschreibt der Österreichische Arbeitsklima Index die Trends und Veränderungen in der Arbeitswelt. Aktuelle Stimmungsbilder und Langzeitanalysen zeigen uns, wodurch die Beschäftigten belastet sind, was sie sich erwarten, wie es ihnen in der Arbeit geht und wie sich die Arbeitswelt durch die Corona-Pandemie verändert hat. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch, 15. Juni 2022, um 10 Uhr im Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien, werfen wir einen Blick auf die markantesten Veränderungen in der Arbeitswelt, positive und negative Folgen der Modernisierung und die Entwicklung des Optimismus der Beschäftigten – und wagen auch einen Blick in die Zukunft:

Die Daten des Arbeitsklima Index sowie Erfahrungen aus vielen Betrieben zeigen, dass sich die Erwartungen der Arbeitnehmer/-innen derzeit stark verändern. Wo, wie lange und unter welchen Bedingungen sie arbeiten wollen und was das für den Arbeitsmarkt bedeutet, erfahren Sie in unserer Pressekonferenz, bei der Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl, Dr. Reinhard Raml (IFES) und Mag. Daniel Schönherr (SORA) als Gesprächspartner zur Verfügung stehen.

Wir freuen uns, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen, und ersuchen um Beachtung der gültigen Corona-Regelungen. Die Teilnahme ist auch online möglich. Nach Anmeldung unter akooe-mediendienst@akooe.at schicken wir Ihnen den Link zu.

Arbeitsklima Index Pressekonferenz am Mittwoch, 15. Juni 2022 um 10 Uhr mit AK-Präsident Andreas Stangl, Dr. Reinhard Raml (IFES) und Mag. Daniel Schönherr (SORA).

Datum: 15.06.2022, 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at

