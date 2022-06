191 Bürgermeister:innen bis 40 Jahre in Österreichs Gemeinden

Knapp ein Drittel mehr junge Bürgermeister:innen als im Vorjahr – Verjüngung der Kommunalpolitik ist Schlüssel für die Zukunft

Wien (OTS) - Österreichs Gemeinden werden immer jünger: 191 der insgesamt 2.093 Bürgermeister:innen in Österreich sind 40 Jahre alt oder jünger. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Jungbürgermeister:innen um fast ein Drittel gestiegen. Im Mai 2021 waren es noch 149 Bürgermeister:innen bis 40. Der jüngste Bürgermeister Österreichs ist der 25-jährige Fabio Halb aus Mühlgraben im Burgenland. Seine jüngste Amtskollegin ist Nicole Zehetner-Grasl aus Hofkirchen im Traunkreis (OÖ) mit 26 Jahren. Von den 191 jungen Bürgermeister:innen bis 40 sind 12 Frauen. In 17 Gemeinden österreichweit ist die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister erst 30 Jahre alt oder jünger.

Dass jung nicht gleich unerfahren heißt, beweist der jüngste Ortschef Österreichs, Fabio Halb. Der 25-Jährige leitet seit fünf Jahren die Gemeinde Mühlgraben und stellt sich im Herbst bei den burgenländischen Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen seiner ersten Wiederwahl. „Wenn man etwas verändern will, dann muss man sich auch engagieren – das geht in vielfältiger Form. Auch wer in einem Verein tätig ist, leistet einen Beitrag für die Gemeinschaft. Die kommunale Ebene lebt von diesem Engagement“, so der junge Ortschef. Mit 20 Jahren wurde Halb 2017 zum jüngsten Bürgermeister Österreichs gewählt. Sich als junger Mensch in der Kommunalpolitik durchzusetzen, ist nicht immer einfach, meint Halb: „Um sich in der Politik zu behaupten, muss man seinen eigenen Stil finden und dranbleiben. Gleichzeitig ist es in der Kommunalpolitik wichtig, neue Ideen zuzulassen und nachhaltig zu denken, schließlich geht es um unsere Zukunft“.

Die jüngste Bürgermeisterin Österreichs, Nicole Zehetner-Grasl, ist seit Oktober 2021 im Amt. Die 26-jährige Oberösterreicherin (Hofkirchen im Traunkreis) möchte andere junge Menschen für die Kommunalpolitik begeistern: „Traut‘s euch, auch wenn euch Steine in den Weg gelegt werden. Mit etwas Mut kann man aber weiterlaufen. Man kann nur mitgestalten, wenn man selbst aktiv wird. In der Heimatgemeinde etwas vorantreiben funktioniert am besten, wenn man ein politisches Amt einnimmt - ob in einem Ausschuss, im Gemeinderat oder an der Spitze als Bürgermeisterin. Viele junge Menschen wollen gehört werden, aber Jeder und Jede ist des eigenen Glückes Schmied“, so Zehetner-Grasl.

Die meisten jungen Bürgermeister:innen gibt es in Oberösterreich. Dort sind 53 der 438 Ortschef:innen (12 Prozent) 40 Jahre alt oder jünger. Die jüngste Bürgermeisterin Österreichs, Nicole Zehetner-Grasl (26 Jahre, Hofkirchen im Traunkreis), kommt aus Oberösterreich. Ihr jüngster Amtskollege im Bundesland ist Fabian Grüneis aus Waizenkirchen mit 25 Jahren.

Am zweitmeisten junge Bürgermeister:innen gibt es in Tirol, anteilsmäßig liegt hier der Prozentsatz der jungen Amtsinhaber:innen mit 14 Prozent (39 von 277) noch höher als in Oberösterreich. Im Vorjahr gab es in Tirol nur 18 Ortschef:innen bis 40 Jahre. Der 26-jährige René Schwaiger aus Westendorf ist der jüngste. Die jüngste Bürgermeisterin Tirols ist mit 31 Jahren Victoria Weber aus Schwaz.

Niederösterreich hat 37 junge Bürgermeister:innen bis 40 Jahre. Das entspricht einem Anteil von 6,5 Prozent (von insgesamt 573). Die jüngste Bürgermeisterin Niederösterreichs ist Bernadette Geieregger aus Kaltenleutgeben (29 Jahre). Der jüngste Niederösterreicher ist der 27-jährige Stefan Klammer aus Neidling.

Relativ hoch liegt der Anteil der Bürgermeister:innen bis 40 Jahre in Vorarlberg – nämlich bei 9,4 Prozent (neun von 96). Mit 29 Jahren ist der Bludenzer Ortschef Simon Tschann der jüngste im Ländle. Eine Bürgermeisterin unter 40 Jahren gibt es in Vorarlberg nicht.

Im Burgenland werden mit 15 von 171 ganze 8,8 Prozent der Gemeinden von jungen Bürgermeister:innen geführt. Der österreichweit jüngste Ortschef Fabio Halb (Mühlgraben, 25 Jahre) ist hier beheimatet.

Zehn von 119 Salzburger Ortschef:innen sind 40 Jahre oder jünger (8,4 Prozent) – der jüngste ist Florian Juritsch aus Unken mit 31 Jahren.

Neun von 132 Kärntner Gemeinden (6,8 Prozent) haben eine Ortschef:in bis 40 Jahre. Die jüngste Kärntner Bürgermeisterin ist Andrea Feichtinger aus Kappel am Krappfeld mit 33 Jahren. Preitenegg stellt den jüngsten Bürgermeister in Kärnten, den 35-jährigen Thomas Seelaus.

Der jüngste Steirer heißt Matthias Hitl aus Kainbach bei Graz (28 Jahre), seine jüngste Amtskollegin ist Andrea Kohl aus Bad Blumau (30 Jahre). In der Steiermark beträgt der Anteil an Bürgermeister:innen bis 40 Jahre 6,6 Prozent (19 von 286).

Von 29. bis 30. September 2022 findet in Wien das erste österreichische Netzwerktreffen für Jungbürgermeister:innen bis 40 Jahre statt. Der Österreichische Gemeindebund unterstützt damit die Vernetzung und den Erfahrungsaustausch junger Amtsträger:innen.

Informationen über den Österreichischen Gemeindebund:

Der Österreichische Gemeindebund ist seit 1947 die kommunale Interessensvertretung von 2.082 der insgesamt 2.093 österreichischen Gemeinden und Städte auf Bundesebene und repräsentiert damit insgesamt rund 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung.



Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Gemeindebund

Andreas Steiner, BA MA

Pressesprecher

Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18

andreas.steiner @ gemeindebund.gv.at

www.gemeindebund.at