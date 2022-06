PK am 14. Juni 2022. ASKÖ – Corona-Studie III: Bewegung und Sport braucht Initiative!

Wien (OTS) - Die ASKÖ bittet am Dienstag, 14. Juni 2022, um 10:00 Uhr in das Hotel Courtyard by Marriott Vienna Prater/Messe (Trabrennstraße 4, 1020 Wien) zu einer Pressekonferenz.

Die ASKÖ, einer der drei großen Sport-Dachverbände in Österreich, präsentiert Ergebnisse einer Umfrage (April 2022) zum Bewegungsverhalten der österreichischen Bevölkerung in der Corona-Zeit.

Bereits zum dritten Mal – nach 2020 und 2021 – hat die ASKÖ eine Studie bei Triple M (Matzka Markt- und Meinungsforschungsinstitut) zu diesem Thema in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse werden von Christina Matzka präsentiert.

Spannende Fragen und Antworten zur Änderung des Bewegungsverhaltens und welche Rückschlüsse der Sport und die Sportvereine für die Zukunft daraus ziehen können, beantworten Ihnen weiters:

Abg.z.NR a.D. Hermann Krist (ASKÖ-Präsident), Univ.-Prof. Mag. Dr. Otmar Weiß (führender Sportsoziologe Europas)

Wir laden Pressevertreter:innen sehr gerne zu dieser Pressekonferenz ein.

Anmeldungen bitte an presse@askoe.at

Die Pressekonferenz wird live auf ORF Sport+ übertragen.

