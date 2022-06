AVISO: Mittwoch, 08.06., 09:00 Uhr – Pressekonferenz mit Ministerin Zadić, OLG-Graz Präsident Schwanda und QWIEN Co-Leiter Sulzenbacher

Präsentation des Projekts „Vor dem Gesetz sind alle gleich?“ zur Sichtbarmachung von historischen Diskriminierungen im Justizbereich

Wien (OTS) - Im Juni 2021 entschuldigte sich Justizministerin Alma Zadić, als erste Bundesministerin für die strafrechtliche Verfolgung homosexueller Männer und Frauen in der zweiten Republik.

Nun soll eine umfassende historische Aufarbeitung von Diskriminierungen im Justizbereich stattfinden, welche die österreichische Rechtslage im Bereich des Strafrechts, Ehe- und Partnerschaftsrecht sowie Kindschafts- und Fortpflanzungsrecht seit 1945 detailliert analysieren soll.

Dieses Projekt, in dessen Fokus die Auswirkungen von historischen Reformen im Justizbereich auf lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, nichtbinäre, intersexuelle und queere Personen stehen, werden Justizministerin Alma Zadić, der Präsident des Oberlandesgerichts Graz Michael Schwanda und der Co-Leiter des Zentrums QWIEN Hannes Sulzenbacher, im Zuge der Pressekonferenz näher beleuchten. Die Ergebnisse dieser Erhebung werden folgend auch in die Ausgestaltung der in Ausarbeitung befindlichen Gedenkmöglichkeit des Justizministeriums einfließen.

Ort: Bundesministerium für Justiz, Kleiner Festsaal, Museumsstraße 7, 1070 Wien.

Zeit: Mittwoch 08.06.2022, 09:00 Uhr

Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Anmeldung bitte an die BMJ-Medienstelle unter medienstelle.ressort @ bmj.gv.at.

Der Einlass zur Pressekonferenz ist ab 8:00 Uhr möglich. Bitte kalkulieren Sie ausreichend Zeit für die Sicherheitsschleuse ein.

Die Pressekonferenz wird auch im Livestream unter folgendem Link übertragen:

https://www.facebook.com › bundesjustizministerium

