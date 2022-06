Update Hackerangriff: Aktuell keine Bestätigung, dass veröffentlichte Daten tatsächlich vom Land Kärnten stammen

Genaue polizeiliche Ermittlungen betreffend Herkunft der Daten laufen. Hacker starteten weiteren Angriff -Sicherheitssystem halten stand.

Klagenfurt (OTS/LPD) - Nach dem Hackerangriff auf die Kärntner Landesverwaltung sind auf einer Internetplattform mutmaßlich Daten des Landes Kärnten veröffentlicht worden. Auf Betreiben des Bundesministeriums für Inneres ist diese Downloadmöglichkeit bereits gesperrt worden. „Wir verfügen nicht über das besagte Datenpaket und können daher aktuell nicht bestätigen, dass es sich tatsächlich um Daten des Landes Kärnten handelt“, betont Gerd Kurath, der Leiter des Landespressedienstes.

Die Datenschutzbehörde wurde bereits vergangene Woche informiert, dass aufgrund des Hackerangriffs ein etwaiger Datenabfluss nicht ausgeschlossen werden kann. Derzeit laufen Ermittlungen, in denen die Herkunft der Daten geklärt werden soll. „Die Landes-IT arbeitet eng mit der Exekutive zusammen“, sagt Kurath und verweist darauf, dass strafrechtliche Ermittlungen nicht in die Kompetenzen des Landes fallen, sondern Aufgabe der Exekutive sind.

Momentan auszuschließen ist laut den Fachleuten, dass die Hacker erneut in die Landes-IT eindringen können. „Die Systeme des Landes sind weiterhin offline und werden streng nach dem Prinzip Sicherheit vor Schnelligkeit wiederhergestellt“, so Kurath und verweist darauf, dass die Hacker Anfang der Woche erneut ein Ultimatum stellten und einen Denail of Service Angriff auf die IT-Systeme des Landes angedroht haben. „Der erneute Angriff konnte erfolgreich abgewehrt werden“, berichtet Kurath und betont, dass das Land nicht auf die Lösegeldforderungen eingehen wird.

