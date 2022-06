ÖAAB dankt Hermann Schützenhöfer

Mit Christopher Drexler gewinnt die Steiermark einen Sozialpolitiker mit Weitblick

Wien (OTS) - "Mit dem Rücktritt von Hermann Schützenhöfer geht eine Ära zu Ende. Er hat es geschafft, die ÖVP wieder zur Nummer 1 im Land Steiermark zu machen. Er ist über die Parteigrenzen hinweg ein anerkannter Sozialpolitiker, der immer das große Ganze im Auge hat. Viele Stunden war er mit Leidenschaft für die Steirerinnen und Steirer unterwegs. Und hat nun mit Christopher Drexler einen ausgezeichneten Nachfolger gefunden, der die Steiermark in seinem Sinne weiterführen wird. Im Namen des ÖAAB danke ich Hermann Schützenhöfer für seine Arbeit mit Sachverstand und Engagement. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem designierten Landeshauptmann Christopher Drexler. Mit ihm gewinnt die Steiermark einen Sozialpolitiker mit Weitblick", betont ÖAAB-Bundesobmann KO August Wöginger.

"Es freut uns, dass ein ÖAABler mit Herz und Verstand die Nachfolge von Hermann Schützenhöfer antritt. Christopher Drexler ist ein bürgernaher und praxisorientierter Gestalter im politischen Leben. Er ist eine beispielhafte Führungspersönlichkeit – sowohl in den großen Linien und in der Durchsetzungskraft, als auch in der Zusammenarbeit von Mensch zu Mensch. Christopher Drexler ist ein zutiefst ehrlicher und in jeder Lebenslage authentischer Mensch. Die Steirerinnen und Steirer sind bei ihm in den besten Händen“, so ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits abschließend.





