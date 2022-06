Wiener Pflegekrankenhaus begeht gleich zwei Jubiläen

Das Haus der Barmherzigkeit feiert 15 Jahre Pflegekrankenhaus in der Tokiostraße und 10 Jahre Schwerpunkt Gerontopsychiatrie.

Wien (OTS) - Mit einer Gala für seine Mitarbeiter*innen feierte das Haus der Barmherzigkeit am Dienstag gleich zwei Jubiläen. Vor 15 Jahren wurde die Pflegeeinrichtung in der Tokiostraße als zweites Pflegekrankenhaus eröffnet. Zusätzlichen Grund zu feiern bot der runde Geburtstag der psychogeriatrischen Abteilung im Pflegekrankenhaus. Seit zehn Jahren besteht hier österreichweit das größte Angebot für pflegebedürftige Menschen mit psychischen Erkrankungen.

15 Jahre Pflegekrankenhaus in der Tokiostraße

In der Donaustadt eröffnete das Haus der Barmherzigkeit vor 15 Jahren das zweite Pflegekrankenhaus für 270 hochbetagte und chronisch kranke Menschen. Der moderne Neubau mit hellen Räumen und großzügigem Garten wurde vom 2019 verstorbenen Architekten Gustav Peichl entwickelt. „Besonders stolz sind wir im Pflegekrankenhaus in der Tokiostraße auf das gute, interdisziplinäre Zusammenspiel von individueller Pflege, modernster Medizin und umfassenden Therapien. Nur dadurch können wir hier die bestmögliche Betreuung für schwer pflegebedürftige Menschen ermöglichen“, so der Institutsdirektor Christoph Gisinger. Zu den Spezialisierungen des Pflegekrankenhauses zählen die Gebiete Demenz, geriatrische Rehabilitation und Remobilisation, sowie die Gerontopsychiatrie.

Ein Jahrzehnt Gerontopsychiatrie

Seit nun zehn Jahren betreut das interdisziplinäre Team im Pflegekrankenhaus Tokiostraße rund 120 Bewohner*innen mit psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen. Damit bietet die Pflegeeinrichtung das größte und umfassendste Langzeitangebot für Menschen mit psychischen Erkrankungen, die im Alter pflegebedürftig werden.

So unterschiedlich die Krankheitsbilder sind, eines ist allen gemein: „Unsere Bewohnerinnen und Bewohner sind alle in ihrer Kommunikation beeinträchtigt. Sie fühlen sich zum Beispiel bedroht oder verfolgt, können ihre Wahrnehmung nicht nach Wichtigkeit ordnen oder nicht adäquat in den Gefühlen des Gegenüber lesen“, erläutert die Leiterin der Gerontopsychiatrie, Primaria Dr. Barbara Schreiber. Das macht die Pflege und Betreuung dieser Bewohner*innen besonders herausfordernd. Eine psychiatrische Fachausbildung sowie regelmäßige Schulungen sorgen dafür, dass das Team der Gerontopsychiatrie die Bewohner*innen optimal unterstützen kann.

„Im Gegensatz zur Akutpsychiatrie bieten wir auf unseren Spezialstationen Langzeitpflege“, erklärt Schreiber weiter. „Unsere Bewohnerinnen und Bewohner leben bei uns und so haben wir die Möglichkeit, sie kennenzulernen und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen.“ Zu diesem Zweck wurden vom Therapie- und Pflegeteam über die Jahre zahlreiche innovative Angebote mit verschiedenen Zugängen entwickelt, wie das „Heart Rock Café“ und „Demenz Tanzcafé“ sowie die „Therapiewerkstatt“.

Galaabend für Mitarbeiter*innen

Im Mittelpunkt der Jubiläumsgala am Dienstag im Garten des Pflegekrankenhauses standen die Mitarbeiter*innen. Die Geschäftsführung bedankte sich für den großen Einsatz, den das Team vor allem in den letzten beiden Jahren unter Beweis gestellt hat. „Wir wollen mit dieser Feier die außerordentlichen Leistungen unserer Mitarbeiter*innen würdigen, die unser Pflegekrankenhaus nun über 15 Jahre tagtäglich reibungslos am Laufen halten“, so der Geschäftsführer Harald Sidak. „Dass so viele Mitarbeiter*innen seit der Eröffnung des Hauses in der Tokiostraße hier weiterhin tätig sind, freut uns besonders und ist ein gutes Zeichen für den großartigen Teamzusammenhalt in unserem Pflegekrankenhaus.“

Die „Haus der Barmherzigkeit“-Gruppe

Das gemeinnützige Haus der Barmherzigkeit bietet schwer pflegebedürftigen Menschen Langzeitbetreuung mit Lebensqualität. In sieben Pflegekrankenhäusern und -heimen in Wien und Niederösterreich betreuen wir laufend rund 1250 geriatrische Bewohner*innen. Wir begleiten darüber hinaus rund 430 Menschen mit komplexen Behinderungen in unseren 13 Wohngemeinschaften, einer Kids-WG, zwei Garconnierenverbünden, fünf Tageszentren und in der Mobilen Begleitung. Neben bestmöglicher Pflege und medizinischer Versorgung legen wir besonderen Wert auf einen selbstbestimmten und abwechslungsreichen Alltag. www.hb.at

