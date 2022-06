FPÖ – Hafenecker: ORF-Mann Pachner muss zurücktreten

Unglaubliche Entgleisung auf Facebook ist nicht tolerierbar

Wien (OTS) - Der Küniglberg ist um einen Skandal reicher. Karl Pachner, Geschäftsführer von ORF Online und des ORF Teletext, wünschte in einem – mittlerweile gelöschten – Posting auf seiner Facebook-Seite dem ungarischen Präsident Viktor Orban den Tod. Wörtlich schrieb er: „Ein Herzinfarkt wäre bei seiner Körperfülle und seinem Erregungspotential schon eine faire Sache!“ Die Pressestelle des ORF ging auf Distanz zur Aussage Pachners – diese Reaktion des Künglbergs ist FPÖ-Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker aber nicht genug: „Als hochbezahlter ORF-Manager muss Herr Pachner wissen, was er sagen oder schreiben darf und was nicht. Es macht die Sache um keinen Deut besser, dass es sich bei seinem Posting ‚nur‘ um seine Privatmeinung gehandelt haben soll und daraus keinerlei Rückschlüsse auf die Berichterstattung des ORF gezogen werden können. Mit so einer Einstellung ist Karl Pachner als ORF-Manager fehl am Platz. Ein Rücktritt ist die einzig mögliche Konsequenz nach diesem Eklat.“

Es sei zudem nicht das erste Mal, dass Karl Pachner negativ aufgefallen sei. Dem freiheitlichen Mediensprecher liegt ein Mailverkehr zwischen dem ORF-Manager und einem Zuschauer vor, in dessen Verlauf Pachner ein vor rund zwei Jahren gegründetes Online-Medium als „Sack voller Flöhe“ bezeichnete und die ÖVP-FPÖ-Koalition als „blaue Machtübernahme“ bezeichnete. Dem Mailverkehr ist auch zu entnehmen, dass der Beschwerdeausschuss des ORF-Publikumsrates bei Herrn Pachner „die Sensibilität der Sprache im professionellen Schriftverher“ eingemahnt hat. Christian Hafenecker: „Ein ORF-Manager, der für seine Mails an ORF-Kunden vom eigenen Haus ermahnt wird und augenscheinlich nichts daraus lernen will, der hat auf einem Geschäftsführer-Posten nichts verloren. ORF-Generaldirektor Weißmann sollte die Konsequenzen ziehen. Ein Mitarbeiter wie Karl Pachner schadet dem gesamten Medienunternehmen ORF.“

