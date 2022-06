Helge Payer ist neuer UNICEF Österreich Ehrenbeauftragter – jedes Kind verdient die gleiche Chance

Es ist wichtig, sich für Kinder und ihre Zukunft zu engagieren. Ich sehe es als unsere Aufgabe, darauf zu achten und dafür zu sorgen, dass die Mädchen und Buben alles haben, was sie brauchen, um ihr Potenzial optimal entfalten zu können und einfach Kind sein zu dürfen. Mir hat die Arbeit mit Kindern immer schon Freude bereitet, deshalb gibt es auch seit über 16 Jahren meine Torwartschule für Kinder – hier ist auch UNICEF Österreich Partner Helge Payer 1/4

Mir war bereits in jungen Jahren bewusst, wie gut es uns geht – bei uns kommt das Trinkwasser einfach aus der Leitung - Millionen Kinder haben gar kein sauberes Wasser. Das hat auch dazu geführt, dass ich bei meinen Kollegen schon dafür bekannt war, dass ich derjenige war, der bei Trainingslagern immer auf den sparsamen Umgang mit diesem wertvollen Gut aufgepasst hat. Helge Payer 2/4

Wir sind dankbar und schätzen den tatkräftigen Einsatz für das Wohl und die Rechte der Kinder weltweit von Helge Payer bisher. Ihn nun offiziell als Ehrenbeauftragen für den Einsatz von UNICEF zu wissen, freut uns sehr. Christoph Jünger, Geschäftsführer des Österreichischen Komitees für UNICEF 3/4

In meiner Torwartschule lernen Kinder nicht nur den Ball abzuwehren, sondern vor allem ihre Persönlichkeit zu entwickeln und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Helge Payer 4/4

Wien (OTS) - Der aus Wels stammende ehemalige österreichische Nationalspieler und langjährige Tormann des SK Rapid Wien, Helge Payer, startete seine Fußballkarriere bereits im Alter von fünf Jahren. Nach dem Ende seiner Laufbahn blieb er Stammgast der österreichischen Wohnzimmer als Experte für Fußballspiele und ist nun offizieller UNICEF Österreich Ehrenbeauftragter. Sowohl im Rahmen seiner Torwartschule als auch als Vorbild vieler Fußballbegeisterter setzt sich der Vater einer Tochter unentgeltlich für die Kinderrechte und gleiche Chancen für alle Mädchen und Buben ein.

Helge Payer unterstützte bereits mehrfach die Arbeit von UNICEF Österreich im Einsatz für die Kinderrechte – so z.B. beim Jubiläum „30 Jahre Kinderrechte“, im Rahmen der 75 Jahre UNICEF Jubiläumskampagne bzw. auch beim UNICEF Kinderwunschbaum am Wiener Rathausplatz.

Er selbst erklärt, warum es ihm so wichtig ist, dass alle Kinder gleiche Chancen haben und warum er nicht nur als Torhüter, sondern auch als Trinkwasser-Hüter unter seinen Fußball-Kollegen bekannt ist.

„Es ist wichtig, sich für Kinder und ihre Zukunft zu engagieren. Ich sehe es als unsere Aufgabe, darauf zu achten und dafür zu sorgen, dass die Mädchen und Buben alles haben, was sie brauchen, um ihr Potenzial optimal entfalten zu können und einfach Kind sein zu dürfen. Mir hat die Arbeit mit Kindern immer schon Freude bereitet, deshalb gibt es auch seit über 16 Jahren meine Torwartschule für Kinder – hier ist auch UNICEF Österreich Partner,“ so der frischgebackene UNICEF Österreich Ehrenbeauftragte. „Mir war bereits in jungen Jahren bewusst, wie gut es uns geht – bei uns kommt das Trinkwasser einfach aus der Leitung - Millionen Kinder haben gar kein sauberes Wasser. Das hat auch dazu geführt, dass ich bei meinen Kollegen schon dafür bekannt war, dass ich derjenige war, der bei Trainingslagern immer auf den sparsamen Umgang mit diesem wertvollen Gut aufgepasst hat.“

Christoph Jünger, Geschäftsführer des Österreichischen Komitees für UNICEF, betont seine Freude über die prominente Unterstützung: „Wir sind dankbar und schätzen den tatkräftigen Einsatz für das Wohl und die Rechte der Kinder weltweit von Helge Payer bisher. Ihn nun offiziell als Ehrenbeauftragen für den Einsatz von UNICEF zu wissen, freut uns sehr.“

Helge Payers Torwartschule legt Wert auf gelebte Kinderrechte

Die Helge Payer Torwartschule, die es nun bereits seit über 16 Jahren gibt, hat der bekannte ehemalige Torwart als Non-Profit Organisation ins Leben gerufen. Dort können Mädchen und Buben ab sechs Jahren den geschickten Umgang mit dem Ball in der Rolle als Torwart*in erlernen. Diese ist auch bereits seit über einem Jahr UNICEF Österreich Partner.

Helge Payer betont: „In meiner Torwartschule lernen Kinder nicht nur den Ball abzuwehren, sondern vor allem ihre Persönlichkeit zu entwickeln und ihr Selbstbewusstsein zu stärken.“

Seine Torwarteschule versteht er als einen Ort, an dem die Kinderrechte auch tatsächlich gelebt werden, denn Respekt und Chancengleichheit dürfen in seinen Augen kein Luxusgut sein.

Weitere Informationen zur Torwartschule von Helge Payer finden Sie hier.

Mehr Informationen zu prominenten Persönlichkeiten, die sich für UNICEF einsetzen finden Sie hier.

Über Helge Payer

Helge Payer ist stolzer Vater, Fußball-Experte und -Kommentator sowie Gründer und Leiter der Helge Payer Torwartschule. Weitere Informationen unter: https://www.hp-torwartschule.at/ und https://www.helgepayer.me/ bzw. Instagram

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Lisa Heidegger-Haber, MA., presse @ unicef.at, M +43 660 34 83 653