Pflege in Kärnten: 34. Pflegeheim mit „Top-Qualitäts“-Auszeichnung

LHStv.in Prettner: Gütesiegel E-Qalin für Pflegeheim in St. Andrä – Kärnten führt bei Qualitätszertifizierung – Klienten und Mitarbeiter profitieren

Klagenfurt (OTS/LPD) - Mit dem Pflegeheim Haus Elisabeth der Caritas in St. Andrä ist das kärntenweit 34. Pflegeheim mit an Bord der Top-Qualität-Pflegeeinrichtungen. „Kärnten liegt damit laut E-Qalin-Bundeszentrale an erster Stelle“, freut sich Gesundheitsreferentin LHStv.in Beate Prettner. Tatsächlich hat sie – unmittelbar mit Übernahme ihrer Funktion im Jahr 2013 - das Offensivprogramm in Sachen Pflegequalität gestartet. Von den österreichweit knapp 900 E-Qalin-Prozessmanagern entfallen mehr als 150 auf Kärnten. „Vor allem haben von den 76 Alten- und Pflegeheimen in Kärnten mit heutigem Tag bereits 62 die Qualitätsausbildung abgeschlossen. 34 von ihnen haben auch den Zertifizierungsprozess absolviert.

„Und dieser Zertifizierungsprozess abverlangt doch einiges“, sagt Prettner. „Über einen Zeitraum von rund 16 Monaten wird an der Zertifizierung gearbeitet. Innovative Verbesserungs- und Entwicklungspotentiale werden evaluiert und ein besonderes Augenmerk auf die Einbeziehung der Bewohner gelegt. Man investiert für diesen Qualitätsprozess im Schnitt zwischen 1.500 und 2.000 Arbeitsstunden und sammelt dabei um die 1.000 bis 1.500 Verbesserungsvorschläge. Bei diesen geht es nicht nur um Pflege, sondern um einen ganzheitlichen Blick auf den zu betreuenden Menschen – vom Einzug in die Einrichtung über die Gestaltung der Zimmer, bis hin zu Tagesabläufen und dem Pflegeprozess“, informiert die Gesundheitsreferentin.

„E-Qalin hilft wesentlich mit, nicht nur die Lebensqualität der Heimbewohner, sondern auch jene der Betreuenden zu verbessern. E-Qalin bedeutet nämlich die Steigerung der Betreuungs- und Pflegequalität für die Klientinnen und Klienten ebenso wie die Steigerung der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist in Zeiten der steigenden Herausforderungen von wirklich großer Bedeutung“, sagt Prettner.

Im Haus Elisabeth in St. Andrä werden 88 Bewohnerinnen und Bewohner von 72 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut. Stellvertretend für Pflegedienstleiterin Mathilde Slamanig übernahmen das Team um Stellvertreterin Elisabeth Primus und Caritas Direktor Ernst Sandriesser das Gütesiegel. „Ich freue mich, dass sich mittlerweile das vierte Haus der Caritas diesem Selbstbewertungsprozess unterzogen hat. Durch die Kennzahlen können wir unsere Qualität sichtbar und vergleichbar machen. Viele Verbesserungsvorschläge konnten bereits erfolgreich umgesetzt werden“, sagt Sandriesser.

