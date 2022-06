Sicheres Hochfahren der Landes-EDV nach Hackerangriff

System geht schrittweise und unter größten Sicherheitsvorkehrungen wieder online – Ausstellung von Pässen wieder möglich

Klagenfurt (OTS) - Nach dem Hackanagrriff auf das EDV-System der Kärntner Landesverwaltung sind mit heute, Mittwoch, arbeiten die Bezirkshauptmannschaften wieder entsprechend ihrer technischen Möglichkeiten. Pässe können wieder ausgestellt werden – Termine die ausfallen mussten, werden von den Bezirkshauptmannschaften ehestmöglich nachgeholt. Am Hochfahren der Telefonvermittlung wird noch gearbeitet. „Auch unsere Homepage ktn.gv.at soll im Laufe des Tages wieder freigeschalten werden“, so Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes. Nach wie vor nicht nachgewiesen werden kann, ob die Hackergruppe „Black Cat“ tatsächlich an Daten gelangt ist. Die Erhebungen in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung laufen weiterhin auf Hochtouren. Zeitgleich mit dem Wiederhochfahren des Systems wird auch an dessen Sicherheit weitergearbeitet. „Wir bitten weiterhin um Geduld – es ist aber wichtig, mit gesicherten Anwendungen zu starten, um weitere Angriffe zu verhindern“, betonte Kurath.

