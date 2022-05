EM-Bronze für Kärntner Kanuten Felix Oschmautz

LH Kaiser gratuliert herzlich - Kärnten bei Trainings- und Betreuungsmöglichkeiten sehr gut und nachhaltig aufgestellt

Klagenfurt (OTS/LPD) - Der 22-jährige Maria Saaler Felix Oschmautz hat bei der Europameisterschaft im Kanu-Wildwasserslalom in der Slowakei die Bronzemedaille gewonnen. Für den jungen Athleten vom Kajakverein Klagenfurt ist es die erste Medaille bei einem Großereignis in der Erwachsenenklasse. Kärntens Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser gratuliert ihm dazu herzlich.

„Die große Kärntner Sportfamilie ist in den unterschiedlichsten Disziplinen und Altersgruppen am Start und dabei immer wieder national und international erfolgreich. Das erfüllt uns alle mit Freude und Stolz und es zeigt, dass Kärnten bei den Trainings- und Betreuungsmöglichkeiten – von den Vereinen, Verbänden und Leistungszentren bis hin zum Olympiazentrum Kärnten – sehr gut und nachhaltig aufgestellt ist“, so Kaiser.

