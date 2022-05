AVISO: Staatsbesuch von König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande in Österreich

Wien (OTS) - Von Montag, den 27. Juni 2022 bis Mittwoch, den 29. Juni 2022 empfangen Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande zu einem Staatsbesuch in Österreich. Neben einem Gespräch mit dem Präsidentenpaar und der gemeinsamen Kranzniederlegung bei der Gedenkstätte für die in der Shoah ermordeten jüdischen Kinder, Frauen und Männer aus Österreich, sind auch Treffen mit Bundeskanzler Karl Nehammer und Bürgermeister Michael Ludwig sowie ein Besuch der Parlaments-Baustelle geplant. Am zweiten Tag besuchen die Gäste gemeinsam mit dem Bundespräsidenten und seiner Frau das Kulturzentrum Brotfabrik, das Sonnwendviertel, die Nationalbibliothek sowie ein Konzert im Wiener Konzerthaus. Am Mittwoch, den 29. Juni finden weitere Programmpunkte in Graz statt.

Die Teilnahme an den im Rahmen des Staatsbesuches geplanten Medienterminen ist ausschließlich mit gesonderter Akkreditierung für diesen Besuch möglich. Bitte beachten Sie die unten angeführten Hinweise zur Akkreditierung.

Ein detailliertes Programm sowie weitere Informationen zur Medienteilnahme erfolgen in einer späteren Aussendung.

HINWEISE ZUR AKKREDITIERUNG

Die Teilnahme an den Medienterminen ist nur mit einem vom Bundespressedienst für diese Veranstaltung ausgestellten Akkreditierungsausweis möglich.

Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort online auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung möglich.



Kontakt Akkreditierung:

federalpressservice@bka.gv.at

Irene Kaufmann

Telefon: +43 1 53 115 - 202561

E-Mail: irene.kaufmann@bka.gv.at



Rückfragen & Kontakt:

Bundespressedienst

Tel: +43 1 53 115 - 202724