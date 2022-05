AVISO: Österreichischer Inklusionspreis 2022 - Preisverleihungsgala am 22. Juni in Wien

Die Lebenshilfe prämiert inklusive Projekte aus ganz Österreich als Vorbilder für ein gelungenes Miteinander.

Wien (OTS) - „Der Inklusionspreis der Lebenshilfe treibt Inklusion voran. Er zeigt beispielhaft, wie soziale Landschaften in Österreich gestaltet werden. Ganz nach dem Motto: inklusiver als vorher!“ so Lebenshilfe-Präsident Germain Weber zur nun bereits fünften Preisverleihung des Inklusionspreises.

Für mehr Teilhabe und Selbstbestimmung

Immer noch gibt es zahlreiche Barrieren in Kopf und Alltag für Menschen mit Behinderungen. Durch die Inklusionspreisträger*innen werden praktische Beispiele für die gelungene Umsetzung von Inklusion in Österreich aufgezeigt. Sie ermöglichen Menschen mit intellektuellen, körperlichen, psychischen oder sinnesbedingten Behinderungen ein chancengleiches Leben.

Auch dieses Jahr werden die besten Einreichungen im Rahmen einer Gala ausgezeichnet. Sie wirken motivierend – auf Einzelpersonen, Organisationen und Unternehmen!

Einladung zur Preisverleihung

Die Lebenshilfe zeichnet in Kooperation mit den Österreichischen Lotterien Menschen und ihre Projekte aus, die Inklusion in Österreich voranbringt.

Der diesjährige Schwerpunkt ist Bildung und Kultur.

Anmeldung zur Preisverleihung:

Da die Teilnehmer*innenanzahl beschränkt ist, bitten wir Sie, sich bis 15. Juni hier anzumelden: https://bit.ly/3GfvcoA

Barrierefreiheit und Übersetzung in Gebärdensprache sind gegeben. Der Veranstaltungsort ist außerdem mit einer Induktionsschleife ausgestattet. Auch fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Bitte teilen Sie uns mit, falls Sie Rollstuhlfahrer*in sind bzw. mit wem Sie als Assistenz kommen.

Wann: 22. Juni 2022

Beginn um 18:00 Uhr

Einlass ab 17:30 Ihr

Wo: mumok Hofstallung

MuseumsQuartier

Museumsplatz 1, A-1070 Wien

Ani Gülgün-Mayr (ORF) und Klaus Brunner (Selbstvertreter der Lebenshilfe) begleiten durch die Veranstaltung.

Wir freuen uns, Medienvertreter*innen bei der Gala zu begrüßen.

Um Anmeldung wird gebeten: loitsch @ lebenshilfe.at

Interviews mit Jurymitgliedern, Preisträger*innen und Vertreter*innen werden gerne organisiert und finden vor Ort statt. Gerne werden Informationen vorab zugeschickt. Ihre Ansprechpartnerin dafür ist Eudora Loitsch.

Gala zum Österreichischen Inklusionspreis

Immer noch gibt es zahlreiche Barrieren in Kopf und Alltag für Menschen mit Behinderungen. Die Lebenshilfe zeichnet in Kooperation mit den Österreichischen Lotterien Menschen und ihre Projekte im Rahmen einer Gala aus, die Inklusion in Österreich voranbringt.



Durch die Inklusionspreisträger*innen werden praktische Beispiele für die gelungene Umsetzung von Inklusion in Österreich aufgezeigt. Sie ermöglichen Menschen mit intellektuellen, körperlichen, psychischen oder sinnesbedingten Behinderungen ein chancengleiches Leben.



Anmeldung zur Preisverleihung bis Mittwoch 15. Juni: https://bit.ly/3GfvcoA



Barrierefreiheit und Übersetzung in Gebärdensprache sind gegeben. Der Veranstaltungsort ist außerdem mit einer Induktionsschleife ausgestattet. Auch fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Bitte teilen Sie uns mit, falls Sie Rollstuhlfahrer*in sind bzw. mit wem Sie als Assistenz kommen.



Wir freuen uns Medienvertreter*innen bei der Gala zu begrüßen.

Um Anmeldung wird gebeten: loitsch @ lebenshilfe.at

Interviews mit Jurymitgliedern, Preisträger*innen und Vertreter*innen werden gerne organisiert und finden vor Ort statt. Gerne werden Informationen vorab zugeschickt. Ihre Ansprechpartnerin ist Eudora Loitsch.

Datum: 22.06.2022, 18:00 Uhr

Ort: Hofstallungen im MQ

Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich

Url: http://inklusionspreis.at/

Rückfragen & Kontakt:

Lebenshilfe Österreich

Eudora Loitsch

Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

+43 660 13 92 809

loitsch @ lebenshilfe.at

www.inklusionspreis.at

www.facebook.com/lebenshilfe.inklusion