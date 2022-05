Kärnten Läuft wird auf traditioneller Strecke ausgetragen

LH Kaiser: Kärnten Läuft ist gelebtes Standortmarketing. Kärnten weltweit unter 25 schönsten Halbmarathon-Strecken – LHStv. Prettner: Regelmäßige Bewegung fördert die Gesundheit

Klagenfurt (OTS/LPD) - Kärnten Läuft wird von 26. bis 28. August 2022 ausgetragen. Höhepunkt ist der Halbmarathon am Sonntag, 28. August 2022. Diesmal wird wieder auf der traditionellen Strecke entlang des Wörthersee-Nordufers gelaufen. Ziel ist in der Running-City am Metnitzstrand in Klagenfurt.

„Kärnten Läuft wurde von einer Fachjury unter die 25 schönsten Halbmarathon-Strecken gewählt. Nach zwei Jahren wird nun wieder auf der ursprünglichen Strecke entlang des Wörthersee-Norduferes gelaufen“, sagt Sportreferent LH Peter Kaiser und verweist darauf, dass das Laufevent 2020 und 2021 trotz der Pandemie ausgetragen wurde: „Während vielerorts die Halbmarathons abgesagt wurden, konnte in Kärnten gelaufen werden. Im vergangenen Jahr waren Athleten aus 37 Nationen am Start.“ Doch nicht nur als internationaler Werbeträger hat Kärnten Läuft einen besonderen Stellenwert: „Kärnten Läuft ist auch eine der größten Breitensportveranstaltungen im Land – die ausgetragenen Bewerbe reichen vom Dogging über Kinderläufe und dem Familienlauf bis hin zu den klassischen Distanzen Viertel- oder Halbmarathon. Kärnten Läuft, mit seiner einzigartig schönen Strecke, animiert auch viele Kärnterinnen und Kärntner zum Laufen.“

Gesundheitsreferentin LHStv. Beate Prettner verwies auf die Bedeutung des Sports im Bereich der Gesundheitsförderung. „Menschen bewegen, sich zu bewegen – ist einer der wichtigsten Punkte der Gesundheitsförderung. Regelmäßige Bewegung hat nicht nur positive Auswirkungen auf die Gesundheit, sondern steigert auch das allgemeine Wohlbefinden“, sagt Prettner. „Das Gesundheitsland Kärnten unterstützt seit Jahren das Event, vor allem auch weil es die Allgemeinheit – von den Bambini bis zu den Familien - und nicht nur die Profis anspricht.“

Für Landessportdirektor Arno Arthofer ist Kärnten Läuft ein wichtiger Botschafter für das Sportland Kärnten. „Das Laufsportevent findet in der schönsten Sportstätte des Landes statt und spiegelt wieder, wie stark der Sport im Alltag der Kärntnerinnen und Kärntner verwurzelt ist.“

„Nach zwei Jahren kehren wir wieder auf die ursprüngliche Strecke Velden-Pörtschach-Krumpendorf-Klagenfurt zurück. Die Running-City wird diesmal wieder am Metnitzstrand errichtet. In die Austragung der Veranstaltung sind zwischen 400 und 500 Helferinnen und Helfer eingebunden“, sagt Organisator Michael Kummer und betont, dass auch 2022 mehrere internationale Spitzenläuferinnen und Spitzenläufer antreten werden.

Sämtliche Information zu dem dreitägigen Laufsportevent findet man unter: www.kaerntenlaeuft.at

