FPÖ - Kickl: Van der Bellen ist der Kandidat des gescheiterten Systems

Freiheitliche werden mit Alternativangebot echte Wahl ermöglichen

Wien (OTS) - „Mit Alexander Van der Bellen tritt der Kandidat des gescheiterten Systems erneut zur Bundespräsidentenwahl an. Hinter ihm werden sich logischerweise all jene Parteien versammeln, die zum Scheitern beigetragen haben - also sowohl die Regierungsparteien als auch die rote und rosarote Pseudo-Opposition“, sagte FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl zur Inszenierung der Wiederkandidatur Van der Bellens.



„Van der Bellen steht für die Spaltung der Gesellschaft durch eine völlig evidenzbefreite und bösartige Corona-Politik. Er steht für die Tatenlosigkeit angesichts der durch diese fatale Politik verursachte soziale Krise durch eine beispiellose Kostenlawine. Und er steht für die Aufweichung unserer Neutralität und die damit verbundene Schwächung der Position Österreich in Anbetracht des Kriegs in der Ukraine. All das trägt er voll mit und damit auch einen erheblichen Teil der Verantwortung für den Zustand, in dem sich unsere Heimat Österreich derzeit befindet“, sagte Kickl.



Wie schon in den letzten beiden Jahren angesichts der Attacken auf unsere Grundrechte werde auch diesmal die FPÖ die demokratischen Prinzipien verteidigen und durch die Nominierung eines Gegenkandidaten zum Vertreter des gescheiterten Systems für eine Wahl sorgen, die diesen Namen auch verdient, kündigte der FPÖ-Obmann an.



