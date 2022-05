FPÖ – Lausch: Stärkung der Gefängnisseelsorge ist ein wichtiger Beitrag zur Deradikalisierung

Wien (OTS) - „Auch die FPÖ unterstützt den Entschließungsantrag der Bundesregierung zur Stärkung der Gefängnisseelsorge als Teil der Religions- und Bekenntnisfreiheit in den Haftanstalten. Obwohl es bereits durch die Glaubensgemeinschaften und Kultusgemeinden eine solche Betreuung gibt, ist dies in Form eines Gesetzes natürlich zu begrüßen. Das ist für Menschen, die sich in Haft befinden äußerst wichtig!“, so der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Christian Lausch.

Die Stärkung der Betreuung koste jedoch Geld und da hätte man doch gleich ÖVP-Finanzminister Brunner mit ins Boot holen können, so Lausch und weiter: „Eine funktionierende religiöse Betreuung kann gegen eine Radikalisierung effektiv Wirkung zeigen, bei falschen Seelsorgern könnte das Pendel aber auch retour schlagen, hier habe ich jedoch in der Auswahl durch die Behörden vollstes Vertrauen.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at